Sassuolo-Napoli, le probabili formazioni: le scelte di Conte per la 1ª di Serie A

È tutto pronto per l'inizio della stagione 2025/26: sabato 23 agosto alle ore 18:30 il match Sassuolo-Napoli darà il via alla Serie A, scendono in campo i Campioni d'Italia guidati da Antonio Conte contro i neroverdi di Fabio Grosso. Gli azzurri, nonostante un calciomercato che ha già portato sette acquisti di livello, devono fare i conti con il grave infortunio di Romelu Lukaku che compromette i piani tattici e non solo: probabilmente arriverà un nuovo centravanti, ma intanto il peso dell'attacco è affidato a Lorenzo Lucca. C'è grande attesa anche per l'esordio ufficiale di Kevin De Bruyne. Dall'altro lato il Sassuolo neopromosso, ritornato dopo un solo anno di Serie B, che pure deve risolvere le situazioni di Laurienté e Pinamonti i quali saranno però disponibili per la sfida del Mapei e, insieme a capitan Berardi, proveranno subito a mettere i bastoni tra le ruote al Napoli con lo Scudetto sul petto.

Statistiche - Il Napoli ha perso 3-0 in trasferta la prima partita stagionale del 2024/25, interrompendo la striscia di 7 vittorie nei turni di apertura; dopo di quella però c'è stata solo un'altra sconfitta fuori casa nel corso del campionato. Gli azzurri sono rimasti imbattuti in 20 dei 22 incroci con il Sassuolo in Serie A (13 vittorie, 7 pareggi, 2 sconfitte) e sono reduci da cinque vittorie consecutive con i neroverdi. La squadra di Fabio Grosso è quella che ha ottenuto più punti in casa nella scorsa stagione di Serie B: ben 44.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte si ritrova a cominciare la stagione senza il suo perno principale, Romelu Lukaku, che ne avrà per diversi mesi a causa di un infortunio muscolare. Per la gara d'esordio, il tecnico azzurro potrebbe puntare sul 4-1-4-1 (o 4-4-2) con i Fab Four visto già in pre-campionato. Tra i pali subito ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, con il primo in vantaggio; in difesa Di Lorenzo e Olivera sulle corsie, al centro Rrahmani e Juan Jesus (in pole su Beukema), Buongiorno non è ancora nella giusta condizione. A centrocampo, Lobotka in cabina di regia, Anguissa e De Bruyne interni, a dare ampiezza da un lato Politano e dall'altro McTominay. Non è ancora arrivato il nuovo centravanti, quindi tocca a Lucca guidare l'attacco. C'è l'opzione David Neres o Noa Lang al posto di un centrocampista per passare al 4-3-3.

Le ultime sul Sassuolo

Mister Fabio Grosso si affida al suo 4-3-3 per la prima giornata di campionato e dovrà puntare su alcuni calciatori che potrebbero poi non essere più in rosa a mercato chiuso, ad esempio Laurienté e Pinamonti. Dunque, Turati tra i pali, pacchetto difensivo composto da Walukiewicz, Idzes, Muharemovic e Doig. In mediana agirà Boloca coadiuvato da Koné e uno tra Lipani e Ghion. In attacco, nessun dubbio su capitan Berardi largo a destra, al centro si candida Laurienté in veste di falso 9 e a sinistra Fadera, ma c'è Pinamonti che può prendere il suo posto con il francese che si sposterebbe sulla fascia. Ai box Thorstvedt.

Mapei Stadium (Reggio Emilia) sabato 23 agosto ore 18:30

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Boloca, Koné; Berardi, Laurienté, Fadera. Allenatore: Fabio Grosso

Ballottaggi: Idzes-Romagna 55-45%, Lipani-Ghion 55-45%, Fadera-Pinamonti 55-45%

Indisponibili: Thorstvedt, Skjellerup

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 60-40%, Juan Jesus-Beukema 70-30%, Anguissa-Neres 60-40%

Indisponibili: Lukaku, Gutierrez

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net