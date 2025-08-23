Hojlund, Romano: "Accordo Napoli-United! Contratto e progetto, attesa per il suo sì"

"Il Napoli nelle ultime 24 ore ha continuato a muovere passi verso Hojlund mandando una proposta al giocatore. Con lo United non ci sono problemi. Il Manchester è stato aperto a ogni tipo di soluzione d'altronde è in uscita. Lo United che sia prestito con diritto oppure obbligo ha aperto le porte, c'è già l'accordo, nessun problema lato club". Lo ha detto Fabrizio Romano su Youtube aggiornando la situazione relativa al futuro del centravanti danese che è il primo obiettivo del club dopo l'infortunio di Lukaku.

"Hojlund voleva rimanere e ora non vuole sentirsi un pacco postale e chiede l'obbligo di riscatto e non il diritto. Il Napoli è pronto a discutere della formula senza troppi intoppi. Bisogna trovare l'accordo col giocatore per progetto tecnico e contratto. Bisogna costruirlo questo contratto perché parliamo comunque di un giocatore pagato due anni fa 75 milioni. Il Napoli ci sta lavorando. Ci sono stati contatti diretti con giocatore e agenti. Il club ha spiegato anche al giocatore cosa succederà quando rientrerà Lukaku tra qualche mese. C'è anche Lucca. Insomma, il Napoli ha spiegato a Hojlund perché vuole prenderlo. L'affare non è ancora fatto. Ogni giorno al Napoli vengono offerti giocatori ma il club ha voluto concentrarsi solo su Hojlund. Vediamo come andrà a finire".