Ultim'ora Hojlund-Napoli, Zazzaroni: "Ha aperto al trasferimento, lunedì può essere giorno decisivo!"

"Lunedì può essere un giorno decisivo per Hojlund al Napoli". Lo ha scritto su Instagram il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni con tutti gli aggiornamenti su una trattativa che si può sbloccare molto presto: "Il danese gradisce il trasferimento ed è già qualcosa: c'è ancora distanza (colmabile) sullo stipendio e da definire la struttura dell'operazione con lo United. Il giocatore chiede il trasferimento definitivo e quindi risulta dirimente il valore dell'obbligo di riscatto".

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.