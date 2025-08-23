Brescianini-Napoli, Romano conferma: "Tutto vero! Ma dipende da Musah..."

vedi letture

Marco Brescianini, un anno dopo, torna nel mirino del Napoli. Aveva fatto le visite mediche ad agosto 2024 prima dell'arrivo di McTominay. All'Atalanta ha brillato poco, ha avuto poco spazio.

Ora può partire e il Napoli non ha mai smesso di pensare a lui come vice Anguissa. Ne parla anche Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano confermando la volontà del club azzurro di tornare sull'ex centrocampista del Frosinone per completare la mediana: "La possibile uscita di Musah all'Atalanta è strettamente collegata alla possibile uscita di Brescianini al Napoli che da tempo stava pensando a un vecchio pallino, ovvero Brescianini. Il Napoli è su di lui, velo confermo, ma l'Atalanta prima vuole capire se ci sono i margini per arrivare a Musah del Milan".