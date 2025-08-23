Ufficiale

Sassuolo-Napoli, le formazioni: Conte col 4-1-4-1 con Kdb-Lucca! La scelta del portiere

Sassuolo-Napoli, le formazioni: Conte col 4-1-4-1 con Kdb-Lucca! La scelta del portiereTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:32In primo piano
di Fabio Tarantino

Conte scioglie le riserve. Ecco la prima formazione della stagione, l'undici che inaugura la nuova Serie A. L'allenatore del Napoli vara il 4-1-4-1, lo stesso modulo visto in campo contro l'Olympiacos per l'ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro con De Bruyne dietro Lucca. In porta c'è Meret dopo le ultime amichevoli con Milinkovic-Savic titolare. Ecco la formazione ufficiale: 

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp.: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Cande, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnolo, Fadera, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini. All. Grosso

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Lang, Cheddira. All.: Conte. 