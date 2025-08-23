Sassuolo-Napoli, le formazioni: Conte col 4-1-4-1 con Kdb-Lucca! La scelta del portiere
Conte scioglie le riserve. Ecco la prima formazione della stagione, l'undici che inaugura la nuova Serie A. L'allenatore del Napoli vara il 4-1-4-1, lo stesso modulo visto in campo contro l'Olympiacos per l'ultima amichevole del ritiro di Castel di Sangro con De Bruyne dietro Lucca. In porta c'è Meret dopo le ultime amichevoli con Milinkovic-Savic titolare. Ecco la formazione ufficiale:
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Boloca; Berardi, Pinamonti, Laurienté. A disp.: Satalino, Zacchi, Muric, Missori, Cande, Volpato, Ghion, Mulattieri, Pieragnolo, Fadera, Idzes, Moro, Alvarez, Pierini. All. Grosso
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. A disp.: Contini, Milinkovic-Savic, Buongiorno, Gilmour, Neres, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Zanoli, Ambrosino, Lang, Cheddira. All.: Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro