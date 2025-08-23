Ultim'ora

Formazione ufficiale Napoli, la previsione di Sky: nuovo modulo e novità in porta

Formazione ufficiale Napoli, la previsione di Sky: nuovo modulo e novità in portaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:15In primo piano
di Fabio Tarantino

Il Sassuolo ospita il Napoli nella prima giornata della Serie A 2025/26. I neroverdi hanno diversi infortunati a centrocampo e per questo le scelte di Fabio Grosso saranno praticamente obbligate. La squadra di Antonio Conte, invece, potrebbe scendere in campo col 4-1-4-1 con Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay insieme dal primo minuto. Lucca centravanti al posto di Lukaku, dietro Juan Jesus in attesa del pieno recupero di Buongiorno. Dubbio tra i pali a quanto pare giò sciolto. In porta Meret favorito su Milinkovic-Savic. Ecco la probabile formazione del Napoli secondo la redazione di Sky Sport: 

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All.: Conte. 