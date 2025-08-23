Ultim'ora
Formazione ufficiale Napoli, la previsione di Sky: nuovo modulo e novità in porta
TuttoNapoli.net
Il Sassuolo ospita il Napoli nella prima giornata della Serie A 2025/26. I neroverdi hanno diversi infortunati a centrocampo e per questo le scelte di Fabio Grosso saranno praticamente obbligate. La squadra di Antonio Conte, invece, potrebbe scendere in campo col 4-1-4-1 con Lobotka, Anguissa, De Bruyne e McTominay insieme dal primo minuto. Lucca centravanti al posto di Lukaku, dietro Juan Jesus in attesa del pieno recupero di Buongiorno. Dubbio tra i pali a quanto pare giò sciolto. In porta Meret favorito su Milinkovic-Savic. Ecco la probabile formazione del Napoli secondo la redazione di Sky Sport:
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. All.: Conte.
Pubblicità
In primo piano
Ultim'oraHojlund-Napoli, Zazzaroni: "Ha aperto al trasferimento, lunedì può essere giorno decisivo!"
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Basta parlare, armiamoci! Lukaku? Zero alibi! Lavoriamo ad una terza opzione. Tutti uniti, da favoriti siamo già finiti decimi!" di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
Ultim'oraHojlund-Napoli, Zazzaroni: "Ha aperto al trasferimento, lunedì può essere giorno decisivo!"
Pierpaolo MatroneConte a Mediaset: "Scudetto? Stiamo belli calmi, è dura! Fate voi le griglie! Su KDB e Lucca..."
Francesco CarboneRileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..."
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com