Rai - Al-Ahli-Osimhen, offerta irrinunciabile da 30mln! Ma va convinto ADL

Nel corso del Tg2 Sport, Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha riferito le ultime sul mercato del Napoli e in particolare sul futuro di Victor Osimhen.

"L’Al-Ahli si è rifatto vivo, è arrivato in Italia Lee Congerton, ex direttore sportivo dell’Atalanta che adesso lavora per gli arabi, ha portato un’offerta che forse non si può rifiutare a Osimhen e al suo agente Calenda che è in arrivo a Roma: 30mln netti per i prossimi 4 anni. Va convinto però De Laurentiis che ritiene ancora bassa l’offerta fatta già domenica: 70mln più bonus, bisogna arrivare a meno a 90 per arrivare a lambire i 100 che pretende il presidente del Napoli. Nel frattempo in attesa che il Chelsea possa riaffacciarsi, ma è difficile perché lo stipendio che gli arabi possono riconoscere al calciatore è il triplo di quello che offrirebbero gli inglesi, sono congelati gli acquisti di Gilmour ed Ebimbe".