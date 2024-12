Rai - Kvaratskhelia, novità rinnovo: clausola diversa in base a chi vorrà acquistarlo

"Kvara? Non siamo ancora al punto di contatto, ci sono cose da risolvere, non solo la clausola". Kvaratskhelia si avvicina al rinnovo di contratto, ma la trattativa non è ancora conclusa secondo Ciro Venerato. Il giornalista Rai esperto di mercato, intervenuto a Campania Sport su Canale 21, fa sapere che tra le parti la discussione principale - con l'accordo vicino - riguarda il valore della clausola rescissoria.

"C'è un pregresso da sanare, un bonus alla firma. Anche Osimhen prima di rinnovare ebbe un bonus da rinnovare per sanare il pregresso".

Si parla di una cifra a tabelle: "Per alcune squadre, come Osimhen, ci sarà una clausola da 80 milioni, ma per altri da 100 milioni, come per esempio per i big come City, United o Real Madrid non possono spendere la stessa cifra della Dinamo Kiev. Dunque una clausola in base al valore e il fatturato del club che ti cerca". Un rinnovo alla Osimhen, dunque, con il futuro in bilico e la possibilità concreta che il georgiano possa comunque partire la prossima estate.