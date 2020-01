Rai - L'Inter ci riprova con lo scambio Politano-Llorente: i dettagli

Brusco stop nella trattativa tra Inter e Roma per lo scambio tra Politano e Spinazzola. Arrivano nuovi aggiornamenti dall'esperto di mercato della Rai Ciro Venerato secondo il quale se dovesse saltare definitivamente l'affare tra la dirigenza nerazzurra e quella giallorossa, l'Inter potrebbe riprovare a intavolare lo scambio con il Napoli Politano-Llorente: in quel caso sarebbe da escludere la pista Giroud per la squadra di Conte.