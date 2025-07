Raspadori può partire, Gazzetta: ADL chiede 40mln, due offerte in arrivo

L'arrivo di un altro centravanti potrebbe spingere all'addio Jack Raspadori, l'uomo scudetto coi suoi gol preziosi. Tanti ne ha segnati e molti decisivi come Spezia e Juve due anni fa e Lecce quest'anno, oppure Venezia al Maradona. Ma il futuro adesso è un rebus. Lecita da parte sua è la voglia di giocare di più, con maggior continuità. E le offerte non mancano. Così il Napoli fissa il prezzo, fa la sua valutazione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola che fa il punto e titola: "Raspadori può salutare, De Laurentiis vuole 40 milioni". Questa la cifra richiesta per cedere l'attaccante del Napoli che tanto piace al Marsiglia di De Zerbi che già lo cercava nella passata stagione.

"Raspadori è il simbolo di una eleganza innata, nei gesti tecnici e in quelli comportamentali; e poi è un valore calcistico — venticinque milioni per acquistarlo nel 2022 — che non può essere accantonato, come rischierebbe di accadere con una coppia di centravanti davanti: e quindi, il mercato chiama, a Marsiglia De Zerbi a gennaio ci ha provato eccome; e in Italia, da un pezzo, c’è l’Atalanta che ci ha fatto un pensierino. Le riflessioni apparteranno al futuro, si scateneranno se e quando qualcosa cambierà là davanti, in prossimità di Lukaku".