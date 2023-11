Real Madrid-Napoli 4-2, le pagelle: notte folle di Meret, che bomba di Anguissa! Simeone meglio di Osimhen

TuttoNapoli.net

Meret 5,5 - Coperto sul gol di Rodrygo, difficile dargli colpe sul gol di Bellingham. Felino sul colpo di testa di Rudiger. Di piede compie un vero miracolo su Bellingham ma poi sbaglia clamorosamente su Paz. Una serata di alti e bassi allucinante.

Di Lorenzo 6 - Si inserisce sempre col tempo giusto: suo l’assist per lo 0-1 e tanti palloni che attraversano l’area madridista.

Rrahmani 5,4 - Non è una serata facile e bisogna arrangiarsi con ogni mezzo. Amir si attrezza come può, commettendo l’errore di arretrare troppo sul gol di Rodrygo.

Natan 5 - È pigro e poco reattivo sul gran pallone di Alaba per la testa di Bellingham. Commette un errore simile a metà ripresa facendo sfilare un pallone che Joselu. La sua gara peggiore in azzurro.

Juan Jesus 5,5 - In fase di impostazione è in difficoltà, così come negli uno contro uno con i velocisti del Real. Inevitabile. Maledetti infortuni. Dall’87 Zanoli sv.

Lobotka 6 - Si muove molto e risulta molto utile a fare da schermo in alcune situazioni difensive molto complicate. Dall’87’ Raspadori sv.

Anguissa 7 - Col suo passo cadenzato cerca di attaccare lo spazio, ma è poco attento in alcune situazioni difensive come sull’avvio dell’azione dell’1-1. Ad inizio ripresa scaglia la sassata che fa esplodere la panchina azzurra e pure la sua prestazione. Secondo tempo ai livelli dello scorso anno.

Zielinski 6 - Gioca diversi palloni, non alla solita velocità ma comunque con intelligenza. Non è abbastanza cattivo in alcuni palloni giocati al limite dell’area del Real, Dal 65’ Elmas -

Politano 6 - I movimenti sono i soliti, la resa non è quella delle serate migliori. Gioca tanti palloni ma senza la solita incisività. Dal 77’ Cajuste - Si perde troppo facilmente Paz sul gol del 3-2.

Kvaratskhelia 6,5 - La giocata per Di Lorenzo è illuminante per il gol del Cholito. Prova a venire in mezzo al campo e crea qualche occasione. Nel secondo lotta come sempre, una piccola imprecisione su una ripartenza in cui poteva servire meglio Osimhem.

Simeone 7 - È bravo a leggere il movimento di Di Lorenzo ed avventarsi da rapace sul pallone che scaraventa con puro istinto in porta. È ammirevole per l’approccio e per la voglia di sacrificio, come nella rincorsa difensiva nel finale del primo tempo. Dal 46’ Osimhen 5,5 - Non riesce ad incidere come vorrebbe, anche per i pochi palloni che arrivano dalle sue parti.

Mazzarri 6 - Il Napoli se la gioca alla pari fino alla fine e paga l’emergenza in difesa.

