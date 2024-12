Repubblica - 31mln per Lukaku, ma cresce il rimpianto per l'addio di Osimhen

Romelu Lukaku sotto accusa per la prova contro la Lazio e le difficoltà dall'inizio della stagione. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica a tal proposito scrive.

"I 31 milioni spesi per l'acquisto del cannoniere belga non stanno dando viceversa i risultati auspicati e cresce il rimpianto per il divorzio da Victor Osimhen, in prestito al Fenerbache. Al Maradona erano abituati molto meglio con il precedente centravanti e i tifosi di Fuorigrotta avevano fatto finora buon viso a cattivo gioco soprattutto in virtù del primato, che adesso però è sfumato. Le critiche a Lukaku rischiano di aumentare e la sua prova deludente con la Lazio (zero tiri) è il detonatore per far esplodere il caso".