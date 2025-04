Repubblica - Conte chiede garanzie per il futuro: sarà decisivo vertice con ADL

Tema futuro di Antonio Conte in primo piano anche sul quotidiano Repubblica oggi in edicola. D'altronde hanno fatto rumore le parole di Manna e Conte a Dazn prima e dopo Napoli-Milan. Nessuna certezza sul destino del tecnico nonostante un accordo triennale con contratto in scadenza nel 2027. Repubblica scrive: "Per il suo futuro il tecnico chiede garanzie. Per questo l'orizzonte sarà limitato fino al vertice con De Laurentiis".

Domenica a Dazn il ds azzurro Manna aveva così risposto a precisa domanda: "Tante voci su Conte, resta? Con molta tranquillità il mister ha ancora due anni di contratto, abbiamo iniziato un percorso e siamo focalizzati su oggi. Ogni discorso oggi superfluo. L'anno scorso ha scelto di sposare questo progetto, speriamo di poter continuare senza alcun problema".

Sempre a Dazn, ma a fine partita, Conte sul futuro aveva detto: "Per quanto riguarda il mio inserimento è stato perfetto, fin sopra le aspettative perché sono stato accolto subito benissimo. Era la prima volta che ricevevo senza aver dato niente. Oggi, in parte, abbiamo restituito l'entusiasmo che c'era già a Dimaro. Dobbiamo essere consci che stiamo facendo qualcosa di straordinario e miracoloso. Abbiamo partecipato solo a una competizione perché in Coppa Italia abbiamo fatto due turni. Dobbiamo essere feroci, restano otto partite e poi penseremo al futuro".