Spunta una fragilità insolita: su cosa ha lavorato Conte a Castel Volturno

Un solo cambio, forzato, ovvero Gilmour perché Lobotka non ci sarà per infortunio. Per il resto, Conte domani confermerà la squadra che ha pareggiato contro il Genoa. Non ha dubbi il Corriere dello Sport, sottolineando che domani ci sarà Olivera in difesa, Raspadori in attacco con Lukaku. Un’opportunità di riscatto immediato e collettivo per la trasferta di Parma che l’allenatore del Napoli presenterà questo pomeriggio in conferenza stampa da Castel Volturno.

Antonio Conte ha le idee chiare in chiave formazione verso il primo vero match point Scudetto. Conte ha iniziato a preparare la gara da martedì, riavvolgendo il nastro dell’ultimo appuntamento col Genoa: "La squadra ha rivisto e studiato i primi gol di testa subiti che hanno raccontato di una fragilità insolita per la miglior difesa del campionato (27 reti in 36 partite). Si riparte da lì. Conte vuole tornare a mettere il lucchetto al Napoli. Il resto dipenderà dalla qualità, dal carisma, dall’esperienza dei suoi giocatori".