Conte e società hanno deciso: da Parma rientro nella notte a Capodichino in ogni caso

Il Napoli rientrerà da Parma subito dopo la partita. Antonio Conte ha deciso così, insieme alla società, e si procederà in questo modo anche in caso di Scudetto. L’aereo degli azzurri partirà intorno all’1.30 e arriverà a Capodichino in piena notte. Non c’è dunque un piano B come accadde invece nella notte di Udine.

In quella circostanza la squadra che rimase in Friuli fino al giorno dopo e poi sbarcò all’aeroporto militare di Grazzanise. Il Napoli dunque nell'eventualità è pronto a ricevere l'abbraccio della sua gente: lo Scudetto del Napoli è anche l'unica sentenza che può arrivare (in caso di sconfitta dei nerazzurri e vittoria dei partenopei) mentre in ogni altro caso verrà tutto rinviato all'ultima giornata.