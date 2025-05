Neres o Raspadori? La scelta di Conte per Parma-Napoli

vedi letture

Ultime di formazione in vista di domenica per la sfida di Parma. Il rientro di Neres alimenta inevitabilmente qualche dubbio tattico, anche perché con lui e l’eventuale 4-3-3 sarebbe un’altra impostazione, ma alla vigilia di un incrocio del genere val bene pensarle tutte. Al netto delle riflessioni, però, l’idea è ripetere la formazione che ha sfidato dall’inizio Lecce e Genoa, quantomeno nei dieci/decimi a disposizione. E dunque, con l’unica novità di Gilmour in regia al posto dell’infortunato Lobotka. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Per il resto, Meret in porta; linea a quattro con Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera per la terza volta da marcatore centrale e Spinazzola a sinistra; Anguissa con Billy in mediana; Politano e McTominay più larghi a destra e a sinistra sulla trequarti in partenza; e per finire il tandem d’attacco Lukaku-Raspadori".