Bonny, il Napoli ha mandato spesso osservatori: già fatta offerta al Parma

Ange-Yoan Bonny, 21 anni, sarà una delle insidie principali per il Napoli in vista della gara di domenica al Tardini. Partita fondamentale contro la squadra di Chivu per il sogno scudetto. L'attaccante del Parma è il pericolo numero uno e Conte lo sa bene. Il giocatore piace molto al club azzurro e non solo, come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Il Napoli ha spesso mandato osservatori per seguirlo e pare abbia anche formulato un'offerta al Parma. E poi c'è l'Inter oltre ad alcuni club di Premier League", si legge. La sua valutazione è sui 20 milioni di euro. Il contratto scade nel 2027. In questa stagione ha segnato 6 gol in campionato.