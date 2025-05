Retroscena Conte: Dvd personalizzati sul Parma, l'avviso ed il discorso alla squadra

E’ la vigilia più lunga. Ieri Antonio Conte ha iniziato l’allenamento a mezzogiorno perché è ormai in una full immersione verso la gara più importante sul campo del Parma. Il tecnico del Napoli ha voluto spiegare alla squadra ancora più approfonditamente cosa temere del Parma. Poi - racconta Il Mattino - i giocatori sono andati via con una serie di dvd personalizzati in base alle varie chiavi tattiche.

Conte ha cancellato la classifica perché nessuno deve illudersi che quei 46 punti di differenza si noteranno in campo. Il Parma deve salvarsi e e la salvezza dà la stessa fame e le stesse motivazioni dello Scudetto. La tensione è nell’aria a Castel Volturno, nonostante - si legge - i tentativi di normalità. “Vi siete meritati di giocarvi questo campionato in questi 180 minuti”, ripetono lui ed il resto dello staff.