Repubblica - Oggi l'ufficialità di Manolas: ecco la "muraglia scudetto" con Koulibaly

Arriverà oggi, con ogni probabilità, l’ufficialità dell’acquisto di Kostas Manolas. A rivelarlo è l’edizione odierna di Repubblica. Il quotidiano riepiloga l’operazione che porterà in azzurro il 28enne difensore greco della Roma: 36 milioni, quanto il costo della clausola rescissoria, e 4 milioni d’ingaggio netti per il calciatore fino al 2024.

KOULIBALY BLINDATO - “Non ha badato a spese il Napoli per Manolas”, scrive il quotidiano, secondo cui però lo sforzo maggiore è stato fatto per trattenere un altro anno Kalidou Koulibaly “blindato con 7 milioni di stipendio e con una clausola da 150 milioni, che ha scoraggiato perfino il Real Madrid e il Manchester United”, si legge sul quotidiano che sottolinea gli sforzi del club azzurro per allestire una difesa di altissimo livello: "Il club azzurro non si è tirato indietro e metterà a disposizione di Ancelotti una vera e propria muraglia scudetto, per rilanciare la sfida al vertice alla Juventus", si legge sulle colonne del giornale.

ADDIO ALBIOL - Nelle prossime ore, intanto, arriverà ufficialmente anche l’addio di Raul Albiol che passerà al Villarreal.