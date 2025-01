Repubblica - Psg, arriverà anche Osimhen? Quanto incasserebbe ADL dal doppio colpo

Kvaratskhelia a Parigi potrebbe ritrovare Osimhen, il suo alleato nella vittoria dello scudetto a Napoli nel 2023. Come scrive il quotidiano Repubblica oggi in edicola, il PSG vorrebbe riproporre l’accoppiata tricolore degli azzurri per la prossima stagione, ripartendo dalla doppia operazione che avrebbe volentieri concluso la scorsa estate per 200 milioni di euro.

Stavolta, però, il Napoli dovrà accontentarsi molto probabilmente “solo” di 150 milioni per la doppia cessione, quella imminente di Kvaratskhelia al PSG ma anche quella della prossima estate di Osimhen, oggi in prestito al Galatasaray. Si tratterà comunque per De Laurentiis di una plusvalenza da record.