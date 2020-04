Repubblica - Si riparte con la Coppa Italia? Prima le due semifinali per guadagnare giorni sul campionato

Altro che cancellata. Dalla Coppa Italia si potrebbe addirittura ripartire. Secondo indiscrezioni svelate dall'edizione on line di Repubblica, in un consiglio tecnico s'è discusso della ripresa e l'ipotesi è di ripartire giocando le due semifinali di ritorno di Coppa Italia: Juve-Milan e Napoli-Inter e decidere subito le finaliste della competizione. Questa soluzione permetterebbe di guadagnare dei giorni sull'inizio del campionato e - si legge -, farebbe felice il ministro dello sport Spadafora, garantirebbe il primo evento calcistico alla Rai e non avrebbe ostacoli 'politici'.