Rigore negato al Napoli! Moviola CdS: "Orsato poteva vederlo e Valeri al Var doveva intervenire"

Bocciata la sestina arbitrale protagonista allo stadio Maradona. Tanti gli errori di Orsato sottolineati dalla moviola del Corriere dello Sport: "C’è un errore certificato nella notte della coppia Orsato-Valeri (già, la stessa del famigerato Inter-Juventus, Pjanic e la mancata espulsione), che pesa sul match e sulla corsa-scudetto. Manca, al Napoli, un rigore netto (Tomori-Osimhen). Osimhen entra in area, da dietro Tomori cerca il pallone, trova soltanto il piede sinistro dell’avversario che va giù: non solo era rigore da vedere in campo, ma l’intervento del VAR sarebbe stato opportuno. Invece Orsato (sotto gli occhi dell’OT Di Liberatore, lo stesso presente nello spogliatoio di Abisso in Roma-Genoa e del caso Calvarese) non ha rilevato nulla. Valeri? Se n’è ben guardato".