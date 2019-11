RILEGGI LIVE - Adesso è ufficiale: la Corte d'Appello respinge il ricorso per la squalifica di Ancelotti

13.00 - Adesso è ufficiale, la Corte d'Appello ha respinto il ricorso del Napoli per la squalifica di Carlo Ancelotti. Di seguito il comunicato pubblicato dalla FIGC: "La Corte Sportiva d’Appello Nazionale a seguito del reclamo n. 90 promosso dalla società S.S.C. Napoli respinge il reclamo n. 90, proposto dalla società S.S.C. Napoli avverso la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva di gara inflitta al sig. Ancelotti Carlo seguito gara Napoli/Atalanta del 29.10.2019"

12.45 - Anche Sky Sport conferma la notizia: non è stato accolto il ricorso, di conseguenza Ancelotti si siederà solo in tribuna nella partita di oggi.

12.43 - Respinto il ricorso del Napoli per la squalifica di Carlo Ancelotti. La notizia arriva da Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club, che informa come non sia bastata l'audizione in Corte d'Appello: la Commissione ha deciso di confermare il turno di stop all'allenatore azzurro, che dunque oggi all'Olimpico non sarà in panchina.

12.35 - Ancora non è noto il verdetto. Mancano meno di due ore e mezza a Roma-Napoli e Carlo Ancelotti ancora non sa se siederà in panchina o andrà in tribuna.

12.05 - E' durata circa 20 minuti l'audizione di Carlo Ancelotti dinanzi alla Corte Federale. Il Mattino oggi in edicola ha scritto che l'allenatore azzurro aveva pronta una lettera di difesa al fine di eliminare il turno di squalifica.

11.55 - Non ha voluto rispondere alle domande all'uscita dalla Corte d'Appello, ma Ancelotti è parso abbastanza soddisfatto. Sorridente, s'è diretto in auto, poi è tornato dai suoi ragazzi perché oggi c'è la Roma. E lui spera di essere in panchina, non in tribuna.

11.37 - Dopo il dibattimento in aula, Carlo Ancelotti ha salutato i giudici della Corte d'Appello e adesso è in attesa del responso. Entro una ventina di minuti dovremmo sapere se l'allenatore azzurro sarà squalificato o meno nella partita di oggi contro la Roma.

11.04 - Carlo Ancelotti, dopo il ricorso d'urgenza presentato dal Napoli per annullare la squalifica di un turno rimediata nel match con l'Atalanta, s'è presentato poco prima delle 11 in procura federale per discutere dinanzi alla Corte d'Appello. La discussione ora è in corso e, come si nota dagli scatti pubblicati da Gianluca Di Marzio di Sky Sport sul suo sito ufficiale, l'allenatore è stato accompagnato da una delegazione azzurra e dai legali del club.

10.00 - Ore 11, nella I sezione della corte sportiva di Appello presediuta da Lorenzo Attolico. E' lì e in quel momento che Ancelotti proverà a far sentire la sua voce. S'è preparato già un discorso, ha scritto una lettere difensiva di suo pugno che vuole far leggere a chi dovrà giudicare. Il primo fronte da superare, però, è quello dell'ammissibilità del ricorso. In questo dovranno essere bravi i legali del club azzurro.

Buongiorno cari amici di Tuttonapoli.net, nella giornata di oggi Carlo Ancelotti discuterà il ricorso d'urgenza per la squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo. Noi di Tuttonapoli.net seguiremo l'udienza in Corte d'Appello.