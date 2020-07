RILEGGI LIVE - Bologna-Napoli 1-1 (7' Manolas, 81' Barrow): parità al Dall'Ara!

95' - Finisce 1-1 tra Bologna e Napoli!

94' - Mertens calcia da sinistra, palla a lato, sull'esterno della rete. Intanto crampi per Barrow che è stremato. Gara ormai in archivio.

93' - TRAVERSA CLAMOROSA DI DANILO! Tiro improvviso dalla distanza, il legno salva Meret.

90' - Assegnati cinque minuti di recupero.

89' - Ammonito Di Lorenzo, era diffidato e salterà la sfida con l'Udinese.

88' - Fabian tocca duro Barrow, che resta a terra ma fuori dal campo. Si continua a giocare.

86' - BARROW! Altra giocata sublime dell'ex Atalanta: entra in area, sterza sul destro e calcia. Palla fuori di poco.

85' - PALACIO! CHE OCCASIONE PER IL BOLOGNA! Soriano manda in profondità Palacio. L'ex Inter entra in area e da posizione leggermente defilata spara col destro: la sfera termina a lato di un soffio.

84' - Sostituzione per il Bologna: fuori Mbaye, dentro Denswil.

83' - Il Bologna non si accontenta e attacca ancora, ma stavolta la difesa se la cava dopo un batti e ribatti in area.

81' - PAREGGIA BARROW! Assist filtrante di Soriano per l'ex Atalanta che rientra sul mancino e fa 1-1!

78' - E' un doppio cambio: esce anche Medel, al suo posto Baldursson.

78' - Sostituzione per il Bologna: fuori Dominguez, dentro Poli.

77' - Soriano allarga a destra per Orsolini, che converge al centro e scarica il mancino: palla lontana dallo specchio.

75' - Gattuso era pronto a far entrare Koulibaly, ma Manolas gli chiede di restare in campo. L'allenatore gli dà ascolto e fa accomodare nuovamente Koulibaly.

74' - Crampi per Manolas, steso a terra. Si alza subito Koulibaly dalla panchina.

73' - Coast-to-coast di Tomiyasu, che arriva nell'area del Napoli. Manolas fa un altro grande recupero e mette in angolo.

72' - Bellissima azione del Napoli, tecnicamente perfetta. Mertens dal lato corto dell'area va al tiro-cross, bloccato in presa bassa da Skorupski.

71' - Si rialza adesso Fabian: solo una botta, l'ex Real Betis resta in campo.

70' - Subito duro colpo preso in volto da Fabian: testa contro testa con Tomiyasu, resta a terra lo spagnolo.

68' - Altri due cambi per il Napoli: dentro Fabian e Mertens per Elmas e Milik.

66' - Gol di Palacio ma ancora una volta, come per Mbaye nel primo tempo, rete annullata per fuorigioco dell'attaccante.

64' - DOMINGUEZ! Bella azione del Bologna. Barrow scambia due volte di prima e innesca Dominguez. Il tiro di quest'ultimo esce di un soffio a lato.

63' - Hysaj scambia con Insigne e prova a prendere il fondo sulla destra. Skov Olsen e Dominguez lo chiudono.

62' - E' un doppio cambio: entra anche Callejon al posto di Politano.

62' - Sostituzione per il Napoli: fuori Lozano, dentro Insigne.

61' - Suggerimento in verticale per Palacio, beccato però in posizione irregolare.

60' - Palla in profondità per Skov Olsen, che viene anticipato da Demme e commette fallo su quest'ultimo.

58' - Il Bologna prova ad alzare la pressione: il Napoli sta facendo fatica a uscire dalla propria metà campo.

57' - LOZANO! Grandissima giocata del numero 11: punta Dominguez, lo salta, trova lo spazio per calciare dall'interno dell'area e spedisce fuori, non di molto.

56' - Lozano con la coscia fa il sombrero su Medel, che tocca comunque la sfera. Proteste per un fallo di mano che non c'è: l'ex Inter ha toccato con la spalla.

54' - Molto bene il Bologna in questo inizio di ripresa: felsinei molto aggressivi, per ora hanno costruito di più nel secondo tempo.

52' - Sugli sviluppi del calcio d'angolo la sfera sfila per l'intera area di rigore, senza trovare una deviazione. Brivido per il Napoli.

51' - Sventagliata a sinistra per Soriano, che controlla e va al cross. Di Lorenzo ribatte in corner.

50' - Mbaye si butta in area e riceve il colpo di tacco di Skov Olsen, gran bella giocata. Sul tiro di punta Manolas devia in angolo.

49' - Politano scivola, da solo, e resta a terra con un problema al ginocchio. Non pare comunque nulla di grave.

48' - Hysaj va al cross dopo un buon pallone lavorato sull'altra fascia. Cross per Milik, che manca di un soffio il pallone.

47' - Tomiyasy rifila una manata a Lozano e si becca il primo giallo della partita.

20.33 - Si riparte!

20:16 - Dopo 45 minuti il Napoli è in vantaggio sul campo del Bologna. Squadre negli spogliatoi.

20:16 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - Apertura sbagliata di Soriano per Skov Olsen, che non può arrivare sulla sfera.

43' - Pressing vincente di Medel, ma è bravo Elmas a chiudere, favorito anche dal rimpallo ai limite dell'area della porta difesa da Meret.

42' - Il Napoli rischia in fase d'uscita. Il Bologna pressa alto e cerca di togliere calma nell'impostazione agli avversari.

40' - Skov Olsen lascia sul posto Hysaj e trova lo spazio per calciare col mancino: il suo tentativo finisce lontanissimo dalla porta.

38' - Possibile ripartenza del Napoli, ma Milik spreca tutto sbagliando l'ultimo passaggio nello spazio. Possesso Bologna.

37' - Ottima palla in verticale per l'inserimento di Politano. Uno contro uno con Krejci e cross all'indietro per Lozano, la cui conclusione è murata dalla difesa.

35' - Lancio lungo per Milik, beccato però in posizione irregolare: si alza la bandierina.

34' - Sugli sviluppi di un corner Mbaye travolge Meret, che era in anticipo nell'uscita: fallo in attacco.

32' - Krejci scodella profondo verso Soriano, che vince il duello fisico con Hysaj e calcia col mancino: Maksimovic mura, deviando in angolo.

31' - Politano appoggia a Zielinski, che accarezza la sfera e cerca Di Lorenzo. Suggerimento però impreciso, l'azione sfuma.

30' - Krejci pesca Barrow in area. Sponda del gambiano per Dominguez, che calcia di prima intenzione: la palla sfila sul fondo.

29' - Lozano appoggia a Politano sulla destra. L'ex Inter converge al centro ed esplode il sinistro: Skorupski è ben piazzato e non ha problemi.

28' - Politano centra per Lozano, che controlla, finta di andare sul destro e poi calcia col sinistro: blocca Skorupski.

26' - Politano punta l'uomo, guadagna il fondo e fa partire il traversone. Lozano stacca sul secondo palo, ma commette fallo per una spinta.

24' - Apertura sul lato corto dell'area per Di Lorenzo. Il suo traversone è lungo per tutti i compagni.

23' - Gol di Mbaye dagli sviluppi di corner, ma l'arbitro annulla: il difensore è in fuorigioco.

21' - Dal corner nuovo colpo di testa di Manolas, pallone indirizzato sul secondo palo per Maksimovic, ma il serbo non ci arriva.

20' - Hysaj va al cross profondo per Milik, ma Skorupski esce e prova a bloccarla. Solo una deviazione in corner, il Napoli resta in attacco.

19' - Giropalla del Napoli adesso, spinto da Gattuso, abbastanza arrabbiato per le troppe palle perse in uscita.

16' - Sugli sviluppi del piazzato scucchiaiata sul secondo palo per Danilo, ma la difesa del Napoli legge perfettamente.

15' - Zielinski stende Palacio sulla trequarti, ma Piccinini lo grazia e non estrae il cartellino giallo.

10' - Barrow si appoggia su Dominguez e riceve il pallone di ritorno. L'ex Atalanta calcia da fuori, trova una deviazione e guadagna l'angolo.

7' - MANOLAS!!! GOL DEL NAPOLI! Corner perfetto di Politano, testa del greco e azzurri in vantaggio!

5' - Palla in profondità per Milik, che controlla ma viene subito chiuso e recrimina per un rigore che non c'è.

3' - Avvio positivo per il Bologna, che prova a far girare il pallone in cerca di spazi.

19.31 - Partiti! Cominciata la partita, calcio d'avvio affidato al Bologna.

19.28 - Squadre in campo.

19.25 - "Stiamo lavorando su tanti fronti, non solo su Osimhen. Ha cambiato agente e quindi si ripartirà tutto da zero, trattativa complessa e difficile". A dirlo è Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli che ha parlato ai microfoni di 'DAZN' a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Bologna.

State seguendo anche il 2004 Romero. "Stiamo valutando un sacco di profili importanti, il Napoli è sempre stato e lo è una squadra importante".

Il Napoli può rinunciare a profili importanti come Allan e Callejon, che sembrano destinati ad andare via? "Sembra, appunto. E' ancora prematuro, il mercato durerà tanto. Bisognerà aspettare, proveremo a trattenere i giocatori che vogliono far parte di questo progetto".

19.20 - Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, intervenuto al microfono di Dazn: "Il Napoli è forte, in attacco soprattutto. Noi dovremo stare attenti e concentrati per tutta la partita. Loro sono bravi, ma lo siamo anche noi. Se facciamo il nostro gioco sarà una bella partita. A me piace molto la fase offensiva, ma devo partecipare ad entrambe. Soprattutto oggi, spero di farlo meglio".

19.15 - Mario Rui prima della sfida contro il Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "Il tempo a disposizione per lavorare sulla zona gol non l'abbiamo avuto perché si finisce una partita e si ricomincia subito a giocare. Abbiamo visto dove abbiamo fatto meno bene e dove migliorare. Siamo la squadra che crea di più in Serie A, ma che segna meno in rapporto a quanto crea. E' un punto da migliorare. L'importante però è che il gioco c'è e se continuiamo così segneremo di più".

19.10 - Gattuso e Mihajlovic seduti vicino in panchina durante il riscaldamento.

18.50 - Iniziato il riscaldamento.

18.27 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso rivoluziona la squadra vista col Milan con 8 cambi di formazione. In porta ritorna Alex Meret. Tandem difensivo formato da Maksimovic e Manolas, ai loro lati ci saranno a destra Di Lorenzo, a sinistra Hysaj. A centrocampo torna in cabina di regia Demme. Turno di riposo per Fabian, al suo posto Elmas, a completare il reparto Zielinski. In avanti tridente inedito formato da Politano, Milik e Lozano.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Krejci; Soriano, Medel, Dominguez; Skov Olsen, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj: Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso.

18.10 - Confermate le anticipazioni della vigilia. Si va verso il ritorno di Meret tra i pali e una chance per Lozano in attacco. A breve le formazioni ufficiali

DOVE VEDERLA - Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Napoli. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

DIFFIDATI: Medel, Dijks, Palacio, Milik, Mertens, Zielinski

LE ULTIME DI FORMAZIONE - Mihajlovic senza Poli, Santander, Schouten non al meglio ed anche di Bani che ha rimediato un infortunio muscolare, ma recupera Denswil dopo la squalifica che farà coppia con Danilo, con Mbaye (in ballottaggio su Tomiyasu) e Dijks ai lati. A centrocampo si va verso la conferma di Medel con Soriano ed il giovane Dominguez davanti alla difesa mentre in attacco può tornare Palacio supportato da Barrow e Skov Olsen (annunciato da Mihajlovic in conferenza al posto di Orsolini)

A tre giorni di distanza dal Milan, Gattuso proverà a far valere la rosa lunga cambiando almeno 6 elementi. A partire dai pali con Meret, poi con Manolas in coppia con Koulibaly, Di Lorenzo a destra (aveva riposato a Genova) e Hysaj per far rifiatare Mario Rui. A centrocampo torna titolare Demme, probabilmente con Zielinski e Fabian, risparmiato nella ripresa col Milan. In attacco dovrebbero tornare titolari Politano e Milik ed a sinistra potrebbe esserci una chance per Lozano, risparmiando così Insigne (come Mertens e Callejon) per fare la differenza a gara in corso.

Amici di Tuttonapoli.net, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bologna! Dopo il pareggio beffardo ed immeritato col Milan, il Napoli è di scena a Bologna per tornare alla vittoria e magari approfittare della sfida della Roma contro il Verona. Uno dei meriti di Gattuso in questa fase è di riuscire a proporre comunque una squadra motivata, nonostante l'Europa già raggiunta tramite la Coppa Italia, per inseguire il quinto posto ruotando la rosa per portare tutti in condizione verso Barcellona e parallelamente sperimentando comunque in vista della prossima stagione. Di fronte ci sarà un Bologna in ottima condizione, tra le squadre più in forma nel post lockdown, ma che viene dalla delusione di Parma dove s'è fatto rimontare due reti in pieno recupero, perdendo l'entusiasmo dopo la vittoria sull'Inter e perdendo ogni residua speranza europea.