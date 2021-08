RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 8: partitella, esercitazioni uscita/pressione e palle inattive, out Manolas

11.38 - Allenamento che può considerarsi concluso, restate su Tuttonapoli.net per ulteriori approfondimenti ed il normale notiziario

11.35 - DI Lorenzo ed i portieri gli ultimi a lasciare il campo

11.33 - Gran gol di Ounas, a girare, ed applaude anche Insigne

11.30 - Ultime conclusioni verso la porta degli attaccanti

11.25 - Zanoli, Gaetano, Zedadka, Palmiero e Machach lavorano sul tocco, per scavalcare le sagome piazzate al centro

11.20 - Termina l'allenamento per gran parte del gruppo, non per tutti: Spalletti richiama Zanoli ed altri azzurri per un lavoro extra

11.15 - Lunga fase dedicata agli sviluppi d'angolo o sui cross laterali, lì evidentemente dopo l'ultimo gol subito in amichevole Spalletti ha notato le maggiori difficoltà da palla ferma

11.05 - Applausi per Lozano e Mertens che passano ai lati del campo dopo aver svolto lavoro a parte.

11.00 - Si lavora anche sulle situazioni su sviluppo d'angolo, come sul gol incassato nell'ultimo test contro l'Ascoli

10.50 - Spalletti guida il gruppo su una serie di calci d'angolo ed a batterli c'è Ghoulam con la traiettoria mancina

10.45 - Nel corso delle transizioni, Spalletti guida il posizionamento anche da rimesse laterali e calci d'angolo

10.40 - Finisce la partitella, spazio ad una esercitazione con uscita/pressione alta a cui prende parte anche Ghoulam

10.30 - Applausi per Insigne che serve Elmas e per il macedone che segna con un tocco sotto sul portiere

10.25 - Osimhen riprende regolarmente posto nella partitella. Sono fuori dunque solo Manolas e Ghoulam, oltre a Mertens e Lozano che svolgono lavoro personalizzato e Contini ormai diretto al Crotone

10.20 - Botta alla caviglia per Osimhen, monitorato dallo staff ma non dovrebbe trattarsi di nulla di serio

10.16 - Come accaduto ieri, Palmiero si sta allenando in gruppo avendo recuperato dall'infortunio

10.12 - Con l'assenza di Manolas e l'addio di Luperto, da un lato ci sono Zanoli ed il portiere Idasiak adattato al centro, dall'altro Rrahmani e Koulibaly.

10.08 - Subito lavoro tattico per Spalletti con la formazione che giocherà col Venezia con la casacca gialla. Rrahmani al posto di Manolas ed Elmas anche coi gialli con Fabian nell'altra squadra.

10.00 - Giocatori in campo, comincia l'allenamento mattutino nell'ottavo giorno di ritiro.

9.55 - Napoli arrivato allo stadio.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nell'ottavo giorno del ritiro di Castel di Sangro