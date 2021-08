RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 9: partitella e poi lavoro tattico il Pescara, out Manolas

11.40 - Allenamento che può considerarsi concluso, appuntamento al pomeriggio per la seconda seduta aperta a stampa e tifosi

11.35 - Restano in campo solo i portieri, come sempre, per un lavoro extra con i piedi

11.30 - Colloquio tra Spalletti e Giuntoli a fine seduta, poi il ds prosegue ancora al telefono

11.20 - Ultimi tocchi per alcuni azzurri mentre gran parte del gruppo è rientrato

11.15 - Chiusura d'allenamento con i calci di rigore

11.10 - Spettacolo con Insigne che manda dentro Ounas che batte il portiere con un tocco sotto

11.05 - Applausi per Idasiak, che si oppone prima a Politano e poi ad Osimhen a colpo sicuro

11.00 - Si prova l'attacco ad una difesa a 3, probabilmente il modo di giocare del Pescara

10.55 - Spalletti prova l'uscita dal basso con i blu, molto probabilmente i titolari di domani ma con Elmas dietro Osimhen e non Zielinski

10.50 - Altra pausa mentre anche Ghoulam si prepara ad entrare nella partitella solo per il lavoro tattico

10.45 - Applausi anche per Lozano, in campo dopo aver svolto lavoro in palestra

10.40 - Breve pausa per dissetarsi, il caldo si fa sentire anche qui a Castel di Sangro

10.35 - Entra in campo Ghoulam, applaudito dai tifosi, per la seconda parte del suo allenamento, stavolta in campo col pallone

10.30 - Inizia la partitella sulla metà campo: con soli due centrali, Spalletti schiera da un lato Rrahmani-Lobotka e dall'altro Koulibaly-Zanoli

10.20 - Prosegue la fase di attivazione con lavoro tra gli ostacoli e poi tocco del pallone

10.15 - Ancora out Manolas, come Ghoulam e Contini

10.10 - Si parte con scambi con le mani di prima, un modo per riscaldarsi e lavorare sulla visione di gioco

10.00 - Inizia a tutti gli effetti la seduta mattutina

9.55 - Insigne è il più acclamato all'ingresso in campo

9.50 - Napoli arrivato al campo

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel nono giorno di ritiro a Castel di Sangro