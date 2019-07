RILEGGI LIVE - Dimaro, Day 3: seduta mattutina, lavoro fisico, tecnico e partitella. Poker dei verdi. Inglese a parte

11.45 - Allenamento mattutino che può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli.net per la conferenza stampa di Carlo Ancelotti che è in programma alle 12.30

11.38 - Gli azzurri rientrano man mano negli spogliatoi mentre alcuni si trattengono nei pressi della panchina.

11.34 - Termina la partitina a campo ridotto e, con essa, probabilmente anche questa seduta mattutina.

11.30 - C'è anche Inglese sul campo di Carciato: è sulla pista d'atletica, prosegue la sua tabella personalizzata.

11.26 - Intanto, da aggiungere alle due squadre, c'è Zedadka, presente in campo in pettorina gialla a fare il jolly: gioca con chi ha il possesso palla.

11.25 - Volano sul 4-1 i verdi: la rete è di Malcuit da posizione defilata.

11.24 - Bella giocata di Younes, che sigla la rete della bandiera per i bianchi.

11.23 - Si portano sul 3-0 i verdi: ancora un gol dalla distanza, stavolta la firma è di Maksimovic.

11.21 - Chiara l'indicazione di Davide Ancelotti, come ieri: "Giocate a due tocchi!"

11.20 - Siamo giù sul 2-0 per i verdi: le reti, scusate il gioco di parole, di Verdi e Rog con due tiri dalla distanza.

11.19 - Le due squadre sono così composte:

Bianchi: Marfella, Di Lorenzo, Luperto, Zanoli, Labriola, Palmiero, Tutino, Sgarbi, Younes

Verdi: Karnezis, Malcuit, Maksimovic, Tonelli, Ghoulam, Callejon, Rog, Zerbin, Verdi

11.17 - Rimosse le porticine, i due gruppi si spostano dall'altro lato per la partitina vera, in meno di cinquanta metri.

11.13 - Prosegue la partittina. Dall'altro lato invece cambia l'esercizio per i portieri: scatto verso un fradino e via in tuffo dall'altro lato, in allungo, con il pallone lanciato all'angolino da uno dei preparatori.

11.05 - La partitina nello stretto va avanti e si gioca in situazione di 10 contro 8: l'obiettivo è quello di creare la situazione di inferiorità numerica in spazi tutt'altro che ampi.

11.00 - Intanto i portieri si sono spostati nell'altra metà campo e si allenano sulle prese basse.

10.55 - Dopo l'esercitazioni con passaggi e scambi posizionali, parte degli azzurri indossano la casacca. Partitina a possesso palla, nello stretto, con quattro porticine disposta sui quattro angoli della metà campo. E Davide Ancelotti conta i passaggi consecutivi delle due squadre.

10.45 - I portieri si allenano sfruttando l'altra metà campo. Non parate, ma retropassaggi da controllare e girare velocemente su una delle due fasce.

10.40 - Terminano il torello, ancora esercitazioni con il pallone per il Napoli. Squadra divisa in gruppi da nove: passaggi di prima, sfruttando una sola metà campo, senza controllare il pallone e scambiandosi la posizione a vicenda, per migliorare la tecnica individuale e collettiva in velocità.

10.35 - Inizia il lavoro col pallone con il gruppo diviso in due torelli.

10.30 - Leggera corsa e lavoro aerobico sulla pista alle spalle del campo

10.20 - Viene sistemato in campo il 'birroccio', di cui vi abbiamo parlato in un focus (clicca qui)

10.10 - Entra in campo anche Roberto Inglese: da capire se proseguirà il lavoro personalizzato o si aggregherà in gruppo

10.00 - Cambio look per Tonelli che, così come Gaetano, sfoggia un biondo platino

9.55 - Tutto il gruppo si porta in palestra per un inizio con esercizi su forza ed equilibrio.

9.35 - I primi azzurri raggiungono la palestra.

Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno da Dimaro e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino del Napoli nel day3 del ritiro di Dimaro. In questo live tutti gli aggiornamenti dettagliati circa quanto accadrà sul campo di Carciato, dove siamo presenti con i nostri inviati.