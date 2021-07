RILEGGI LIVE - Dimaro, day 6: partitelle ad alta intensità ad 11 ed a 5, Zielinski a parte, a bordocampo ADL

19.10 - Allenamento che può considerarsi concluso, appuntamento a domani per la seduta pomeridiana, l'unica del giorno, mentre in serata Spalletti e due azzurri risponderanno alle domande dei tifosi

19.00 - Restano in campo Koulibaly, Rrahmani e Luperto, a colloquio con l'intero staff di Spalletti

18.55 - Chiusura d'allenamento con alcuni azzurri impegnati nei tiri in porta

18.49 - Vittoria dei blu che lasciano il campo esultando e con la foto di rito per i vincitori

18.46 - Particolare esercitazione di fine allenamento con blu contro arancioni impegnati al tiro alla fine

18.40 - Si fa sentire lo sforzo mentre Spalletti fischia la fine dell'esercitazione

18.30 - Bene i blu che riescono a verticalizzare sulle sponde ai lati del campo, a segno Zedadka ed Elmas

18.25 - Ora spazio ad un 5 vs 5 con gli altri a fare da sponda ai limiti del campo

18.20 - Si restringe il campo: partitella con le porte sulle linee che delimitano il quadrato a centrocampo

18.05 - I quattro portieri a turno impegnati nella partitella o in un'esercitazione con i piedi nell'altra metà campo

17.55 - Inizia la partitella, 11 vs 11, su una metà campo: subito in gol Tutino per gli arancioni

17.50 - Ora il gruppo si sposta sull'altro lato del campo per fase d'attivazione

17.40 - Grande competitività nel torello d'inizio d'allenamento, con Spalletti che si fa sentire per sottolineare i tocchi più belli

17.35 - In campo anche il presidente De Laurentiis che segue l'allenamento dei suoi giocatori

17.30 - Torello per tutto il gruppo, ancora palestra per Zielinski

17.15 - Primi azzurri in campo

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nel sesto giorno del ritiro di Dimaro agli ordini di Luciano Spalletti.