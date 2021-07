RILEGGI LIVE - Dimaro, day 8: partita 11 vs 11 interrotta dal maltempo, Manolas a parte

19.25 - Azzurri che man mano lasciano il campo ed allenamento che può considerarsi concluso. Appuntamento per domani per l’allenamento mattutino. Restate su Tuttonapoli.net per ulteriori approfondimenti ed il notiziario.

19.20 - Chiusura di seduta con alcuni azzurri che si trattengono per delle conclusioni dal limite dell'area

19.15 - Con un gol di Lobotka per i blu si chiude la lunga partitella

19.10 - Prosegue l'esercitazione e il lavoro sull'uscita e l'impostazione da dietro sotto una pioggia intensa che continua a scrosciare

19.00 - Applausi per i blu che escono dalla pressione, vanno via in verticale e Zielinski apre mettendo in porta Elmas che poi serve Osimhen a porta vuota.

18.55 - Complimenti dei compagni e di Spalletti per "Ale", ovvero il classe 2000 terzino destro Alessandro Zanoli, dopo una bella chiusura su Ounas

18.50 - Campo molto pesante, i ritmi non possono essere quelli degli altri giorni finora

18.45 - Palo di Osimhen dopo una buona verticale trovata dai blu. Nei gialli con Luperto c'è Folorunsho al centro della difesa, adattato per l'assenza di Manolas

18.40 - Riprende l'allenamento dopo una ventina di minuti di tempesta

18.22 - Si ferma la seduta! Pioggia violentissima su Dimaro e Spalletti richiama tutti in palestra

18.18 - Partita 11 vs 11 su metà campo. Out Manolas che già stamattina aveva svolto lavoro personalizzato

18.15 - Termina un lungo torello d'inizio allenamento e la squadra si dirige nell'altra metà campo dove sono sistemate le due porte grandi

18.05 - Prosegue il torello con tutto il gruppo con grande intensità e competizione tra gli azzurri

17.50 - In ritardo rispetto al solito, la squadra entra in campo ed inizia un torello.

17.35 - Primi azzurri in campo, Demme e Tutino, diretti verso la palestra

17.20 - Una leggera pioggia accoglie gli azzurri agli ingressi verso il campo

buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento pomeridiano nell'ottavo giorno del ritiro di Dimaro