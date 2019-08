RILEGGI LIVE - Lozano-day! Visite a Villa Stuart, poi in Filmauro per la firma. Si attende l'ufficialità

19.30 - In Messico tra mezz'ora saranno le tredici. L'arrivo di Hirving Lozano è stato seguito ieri da tutto il paese. Forse l'annuncio ufficiale del suo acquisto da parte del Napoli - una semplice supposizione - arriverà tra qualche ora, in serata per l'Italia e dunque nel pomeriggio in Messico, per consentire agli organi di informazione locali di trasmettere e commentare in diretta l'ufficialità dell'acquisto più costoso della storia del calcio messicano. Ricordiamo che ieri Espn in Messico ha trasmesso l'arrivo in aeroporto, le visite mediche di questa mattina e tutte le emittenti più importanti hanno dedicato speciali al trasferimento. Una cosa simile è già successa con l'Inter che ha ufficializzato Conte alle 6 del mattino per la Cina. Lozano al Napoli, ci siamo. In attesa dell'annuncio...

18.00 - Hirving Lozano ha scelto Posillipo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il nuovo acquisto del Napoli ha già individuato l’abitazione per la sua nuova vita partenopea: Lozano abiterà a Posillipo, molto vicino al capitano Lorenzo Insigne.

15.30 - Ultime notizie sul messicano arrivano da Carlo Alvino, che scrive così su Twitter: “Le visite di Lozano sono andate molto bene, non ha nulla riguarda la botta presa la scorsa settimana, in serata firmerà il contratto e poi dovrebbe venire a Napoli. Le procedure burocratiche sono lunghe e dovrà tornare ad Amsterdam prima di essere a disposizione di Ancelotti per portar giocare e quindi quasi certamente con la Fiorentina non ci sarà”.

13.37 - Terminate le visite mediche di Hirving Lozano. Lo annuncia Massimo Ugolini, volto di Sky Sport, che spiega come il messicano abbia espletato tutto l’excursus previsto in questa casi dopo essere arrivato a Villa Stuart alle 9.30 di questa mattina.

12.00 - In questi minuti Lozano sta sostenendo le visite mediche a Villa Stuart. Per il giocatore messicano è facile pensare che non sia possibile scendere in campo già a Firenze contro la Fiorentina. Il debutto del (quasi) ex Psv Eindhoven dovrebbe essere contro la Juventus, il 31 agosto, dopo una settimana di allenamento sotto la guida di Carlo Ancelotti.

11.07 - Anche il mondo social si è scatenato all'arrivo di Lozano in Italia, direzione Napoli. Nella notte sui canali social (che crescono ora dopo ora di migliaia di followers) sono continuati ad arrivare migliaia di messaggi tra Instagram, Facebook e Twitter da parte di messicani che attendono l'annuncio, postando bandiere messicane, gif con i gol del Lozano e tante bambole assassine ("Chucky", il soprannome di Lozano è dovuto al celebre film horror sulla bambola assassina).

10.56 - Cominciano a trapelare le prime indiscrezioni sull'accordo che legherà Lozano ed il Napoli. Come riportato da Giovanni Scotto, collega de Il Roma, "nel suo contratto fissata una clausola rescissoria di 135 milioni. Al PSV 38 mln+5 bonus. Vorrebbe prendere la maglia numero "11" se Ounas la lascerà libera in tempo".

10.42 - Grande accoglienza per Lozano all'arrivo in Italia. Come riporta l'edizione di oggi de Il Mattino, il giocatore messicano è stato accolto - tra le altre cose - anche dalla telefonata di Carlo Ancelotti e del figlio Davide che gli hanno dato il benvenuto

10.28 - Tra le cose che il Napoli monitorerà nel corso delle visite mediche di oggi, ovviamente, è anche l'ultimo infortunio alla caviglia patito da Lozano nel corso dell'ultimo match giocato con la maglia del Psv in Eredivisie.

10.02 - Chiaro che non sono note le tempistiche con le quali si svolgeranno le visite. Al momento non arrivano ancora novità dall'interno di Villa Stuart.

09.36 - Lozano è al momento all'interno di Villa Stuart, cresce il numero di tifosi che lo attende all'esterno della struttura.

09.19 - Una ventina di tifosi hanno atteso Lozano all'esterno di Villa Stuart, accogliendo il messicano al suo arrivo. Di fatto sono cominciate le visite mediche.

09.09 - Benvenuti amici di Tuttonapoli! E' il giorno di Hirving Lozano! Il giocatore messicano sosterrà oggi le visite mediche, primo passo che lo porterà poi a vestire la maglia del Napoli con la firma sul contratto che dovrebbe arrivare proprio dopo il passagigo a Villa Stuart, presso la Filmauro dove ad attenderlo c'è il presidente Aurelio De Laurentiis. Noi di TuttoNapoli seguiremo così la giornata del giocatore messicano ora per ora!