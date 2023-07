RILEGGI LIVE - Napoli-Anaune 6-1 (22' Politano, 24' Vergara, 49' Cioffi, 50' Biscaro, 57' Saco, 68' Iaccarino, 89' Olivera): buona la prima degli azzurri!

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito, Francesco Carbone e Pierpaolo Matrone

Termina 6-1 la prima uscita stagionale del Napoli contro l'Anaune.

19:41 - FINISCE QUI!

89' - GOL DEL NAPOLI! Sesta rete del Napoli che arriva in modo rocambolesco. Olivera calcia col mancino, il pallone viene rimpallato, finisce sulla faccia del terzino e poi incredibilmente in porta.

87' - Traversa rocambolesca di Coli Saco, poi sulla ribattuta Marranzino non riesce ad insaccare e viene murato.

84' - Scatto in profondità di D'Agostino, servito dai compagni. Destro da posizione leggermente defilata che termina sull'esterno della rete.

82' - Sugli sviluppi da corner, Olivera salta più in alto di tutti ma non trova la porta. La sfera si alza sopra la traversa.

79' - Russo riceve un bel pallone in area, si gira velocemente e scarica un destro forte ma centrale. Blocca Krueger.

74' - Conclusione dalla lunga distanza di Saco che termina di poco alta.

70' - Marchisano scodella in area per Iaccarino che colpisce il pallone con la punta. Krueger allunga in corner.

68' - GOL DEL NAPOLI! Arriva la manita del Napoli. Olivera appoggia per Iaccarino che dal limite dell'area apre il destro e segna con precisione e potenza il quinto gol.

67' - L'Anaune sbaglia la rimessa laterale e il Napoli riconquista il pallone: Russo riceve in area e tira di prima col mancino, Krueger smanaccia.

65' - Ripartenza del Napoli: Marranzino riceve sulla sinistra e calcia a giro sul secondo palo, bravissimo Krueger che devia in corner.

61' - Tutti i giocatori dell'Anaune compressi in 20 metri, il Napoli fraseggia ma è complicato trovare spiragli.

57' - GOL DEL NAPOLI! Russo trova il varco per servire al limite Saco che si sposta il pallone sul mancino, apre la conclusione e batte sul secondo palo Krueger.

55' - Lungo giro palla del Napoli alla ricerca di spazi che l'Anaune non concede.

50' - GOL DELL'ANAUNE! Marchisano, contatto con un attaccante dell'Anaune. L'arbitro Terribile fischia il penalty. Dal dischetto si presenta Arnoldi che batte Idasiak.

49' - GOL DEL NAPOLIIIII!!!! Cross dalla destra di Marchisano a pescare Cioffi al centro dell'area che stacca di testa e segna il tris.

48' - Sinistro interessate di D'Agostino che si accentra e calcia col mancino ma esce di poco.

46' - Subito Cioffi che si libera sul destro, ma palla sull'esterno della rete

18.56 - INIZIA LA RIPRESA!

18.55 - Formazione totalmente rivoluzionata nella ripresa. Il Napoli di Rudi Garcia, in vantaggio sull'Anaune per 2-0, scende in campo nella ripresa con Idasiak; Marchisano, D'Avino, Obaretin, Olivera; Coli Saco, Iaccarino, Marranzino; D'Agostino, Russo, Cioffi,

18:43 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - VERGARA! Conclusione dai sedici metri del talentino Vergara: Gionta si distende e con una bella parata dice di no.

42' - Diagne prova a scappare via sulla destra. L'esterno dell'Anaune salta in un primo momento Juan Jesus, poi il brasiliano rinviene su di lui e recupera la sfera con l'ausilio di Mario Rui.

40' - Mario Rui si butta in area e il suo movimento viene premiato: è a tu per tu con Gionta, ma si alza la bandierina per fuorigioco.

38' - Si fa vedere anche l'Anaune. Combinazione sulla sinistra tra Micheli e Biscaro, ma la conclusione del numero 7 viene murata da Folorunsho.

36' - Mario Rui prende il fondo a sinistra. Sul traversone fa buona guardia la difesa, che respinge fuori area.

33' - I ritmi tornano bassi. Diversi errori di misura nei passaggi.

30' - ZERBIN! Gran sgroppata di Zanoli sulla destra: il classe 2000 va cinquanta metri palla al piede e va al cross basso, Zerbin calcia di destro di prima intenzione spedendo di poco largo.

26' - Ancora Napoli col piedino di Mario Rui che mette in difficoltà la linea dell'Anaune che si salva come può

24' - GOOOL! VERGARA! Ripartenza con Ambrosino che va via a destra, palla per il talentino 2003 Vergara, tra i migliori, per il 2-0!

23' - Ribaltamento dell'Anaune con Biscero, Juan Jesus copre ed il cross termina nel vuoto

22' - GOOOOLLL! POLITANO TRASFORMA IL RIGORE! Palla da lato, portiere dall'altro: Politano spiazza Gionta e segna la prima rete della nuova stagione!

21' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Atterrato Vergara in area di rigore: per l'arbitro non c'è dubbio, è penalty!

19' - Traversone di Folorunsho, incornata di Ambrosino debole: blocca Gionta.

17' - Ancora a destra il Napoli. Cross basso per Zerbin in area, ma il suo destro viene ribattuto da Sartori.

15' - Adesso il Napoli lavora sulla fascia destra, sull'asse Zanoli-Politano. Sul cross basso è attenta la difesa.

12' - AMBROSINO! PALO! Gran siluro del numero 24 azzurro: tiro a incrociare imprendibile, ma la sfera s'infrange sul legno!

10' - Sugli sviuppi di corner viene liberato Spavone al tiro dai sedici metri: il centrocampista azzurro spara alle stelle.

8' - ZERBIN! Napoli vicino al gol. Cross dalla destra, Zerbin tenta la girata in area e va a centimetri dal palo alla destra del portiere Gionta.

7' - Il primo tiro in porta è di Politano: buona cominazione sulla corsia mancina e cross all'indietro verso l'ex Inter, il cui mancino dal limite viene murato da Menapace.

5' - Prima discesa di Zerbin sulla corsia mancina. Cross basso, Ambrosino non ci arriva e sul secondo palo il difensore si rifugia in corner.

3' - Giropalla Napoli. Ritmi ovviamente bassi in quest'avvio

17.59 - Comincia il match!

17.55 - Ecco l'ingresso in campo delle due formazioni. Tutto pronto per Napoli-Anaune!

17.50 - Annunciate le formazioni ufficiali, tutto pronto!

17.45 - Riscaldamento terminato, tra poco squadre in campo

17.20 - Azzurri in campo per il riscaldamento mentre sono già quasi piene le tribunette: è stato raggiunto il soldout nelle scorse ore

17.15 - C'è il primo 11 di Rudi Garcia che può impiegare i giocatori che stanno svolgendo la preparazione dal primo giorno e quindi dà spazio a diversi giovani della Primavera ed elementi di rientro dai prestiti oltre a Juan Jesus, Mario Rui, Demme, Zerbin e Politano che sono gli uomini di prima squadra presenti dall'inizio.

Di seguito le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui (cap); Vergara, Demme, Spavone; Politano, Ambrosino, Zerbin. All. Garcia. A disposizione: Turi, Idasiak, Obaretin, Olivera, Saco, Marchisano, D'Avino, Cioffi, Marranzino, Russo, Iaccarino, D'Agostino

ANAUNE: Gionta; Sartori, Badjan, Menapace, Allegretti, Faes, Micheli, Casagrande, Biscaro, Kumrija, Diagne. All. Morano. A disposizione: Souza Krueger, Belfanti, Cressotti, Stankov, Buzura, Berti, Prantil, Orsini, Rizzi.

17.00 - L'Anaune già in campo pronta al riscaldamento

16.45 - I big azzurri proseguono col lavoro fisico ed aerobico, tra poco il resto del gruppo in campo per il riscaldamento

16.30 - In campo ci sono ancora i nazionali arrivati martedì, come stamattina, per accelerare e rimettersi in pari come condizione

All'amichevole non prenderanno parte i nazionali arrivati martedì in ritiro e che anche questa mattina hanno svolto lavoro atletico per rimettersi in pari dei compagni. Anguissa e Simeone invece già da ieri sono in gruppo mentre Juan Jesus e Politano, in ritiro dal primo giorno, sono attesi da titolari.

Le amichevoli Napoli-Anaune Val di Non e Napoli-Spal verranno trasmesse in pay tv sui canali SkySport. La gara in programma lunedì 24/07 alle ore 18:00 contro la Spal verrà trasmessa anche in chiaro sul canale TV8.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Anaune, primo test estivo del Napoli di Rudi Garcia.