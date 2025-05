Polemiche per la telecronaca Sky, De Luca: “Allora io voglio De Giovanni e Bruscolotti!”

vedi letture

L'Inter è in finale di Champions League come nel 2023, Barcellona battuto in semifinale dopo una lunga battaglia terminata 4-3 ai supplementari. Ma tante sono le polemiche sui social per la telecronaca Sky da veri tifosi di Fabio Caressa e Beppe Bergomi che hanno accompagnato la squadra di Inzaghi fino alla gioia finale.

Il giornalista Diego De Luca commenta ironicamente su X: "Partita pazzesca! Prossimi telecronisti neutri delle italiane in Champions: - Napoli, Maurizio De Giovanni e Bruscolotti; - Inter, Caressa e Bergomi; - Milan, Suma e Smaila; - Juve, Greggio e Del Piero; - Roma, Zampa e Totti; - Lazio, Montesano e Radu. Manca solo, sobriamente: “Chiudiamo le valigie Beppe, andiamo a Monaco!”.