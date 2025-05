Testa a testa Napoli-Inter, calendario a confronto: gli incroci e le date

L'Inter batte 4-3 il Barcellona ai supplementari e vola in finale di Champions League. Un impegno gravoso in più per i nerazzurri nel testa a testa scudetto col Napoli in campionato. Di seguito il calendario a confronto tra Napoli e Inter (77 e 74 punti in classifica).

36ª giornata di Serie A

domenica 11 maggio: Torino-Inter ore 18:00

domenica 11 maggio: Napoli-Genoa ore 20:45

37ª giornata di Serie A (data e orario da definire con gare in contemporanea).

weekebd 17-18 maggio: Parma-Napoli e Inter-Lazio.

38ª giornata di Serie A (data e orario da definire con gare in contemporanea).

weekend 24-25 maggio: Napoli-Cagliari e Como-Inter.

Finale di Champions League

sabato 31 maggio: Inter-Arsenal/PSG

Eventuale spareggio. Se Napoli e Inter termineranno il campionato a pari punti, la sfida finale per l'assegnazione dello scudetto - con eventuali calci di rigore alla fine dei 90 minuti - si giocherà prima della finale di Champions League.