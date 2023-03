RILEGGI LIVE - Napoli-Eintracht 3-0 (45' +2, 53' Osimhen, 64' Zielinski): gli azzurri volano ai quarti!

Fonte: dal Maradona, Antonio Gaito e Fabio Tarantino

39' - Qualche problema fisico per Lobotka, rimasto al tappeto dopo un fallo di Rode. Si ferma il gioco, in campo lo staff sanitario azzurro.

41' - Rientra in campo Lobotka, nessun problema per lo slovacco.

53' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Kvaratskhelia allarga da sinistra verso destro per Politano che premia la sovrapposizione perfetta di Di Lorenzo: cross basso per Osimhen che a pochi passi dalla porta sigla il raddoppio.

54' - Problema al polso per Osimhen, stesso nell'azione del gol. Il nigeriano esce momentaneamente dal campo per mettere una fasciatura e poi rientra sul terreno di gioco.

58' - Kvaratskhelia si libera alla grande di due difensori ma poi sbaglia il passaggio in area per Politano.

59' - BORRE! Incursione palla al piede di Kamada, numero su Lobotka, poi nel rimpallo la sfera schizza buona per Borré, che calcia di prima intenzione e spedisce largo, non di molto.

63' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Zielinski anticipa Sow che lo abbatte in area: penalty per gli azzurri.

69' - Zielinski riceve sulla sinistra, cerca Osimhen che fa un velo per un compagno alle spalle che in realtà non c'è: sfuma l'azione.

83' - L'Eintracht prova a farsi vedere in avanti. Cross di Tuta, deviazione in angolo.

86' - Il Napoli sta gestendo in questi minuti finali in attesa del fischio finale.

26' - Primo giallo della gara: ammonito Ndicka per un fallo su Osimhen.

23' - Sugli sviluppi del calcio piazzato, Anguissa colpisce di testa ma sul secondo palo non trova nessun compagno. Libera la difesa dell'Eintracht.

22' - Osimhen prova a scappare via sulla destra, Lenz lo stende in scivolata: punizione interessante per il Napoli.

19' - KVARATSKHELIA! Zielinski scippa la palla a Sow e la dà a Kvaratskhelia che punta l'area, ci entra e incrocia il destro: Trappp devia in angolo.

16' - Kvaratskhelia trova spazio sulla trequarti e cerca subito Osimhen, ma il nigeriano è però in fuorigioco.

11' - Ripartenza del Napoli con Zielinski che apre per Kvara, che a sua volta appoggia a Mario Rui: sul cross basso chiude la difesa.

10' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Borrè svetta di testa e spedisce il pallone di poco a lato.

7' - Politano prova a lanciare Osimhen sulla verticale: duello con Ndicka che la mette a lato.

4' - L'Eintracht è schierato con un 4-4-1-1, quindi una linea diversa dietro, con Buta terzino destro e Lenz a sinistra.

2' - Sugli sviluppi del corner regge bene la difesa tedesca.

1' - POLITANO! Parte fortissimo il Napoli con la conclusione dell'ex Inter che impegna Trapp. Sul prosieguo dell'azione Kvaratskhelia prova a rimettere al centro e guadagna il corner.

21:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

20:55 - Squadre in campo.

20.30 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della gara di Champions League con l'Eintracht Francoforte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Nell'Eintracht ci sono assenze importanti, ma vanno in undici in campo. Sono una squadra molto agguerrita, di grande gamba e di grande intensità. Quindi sarà una partita molte delicata. Noi abbiamo in nostro modo di giocare ed interpretare il calcio. Cercheremo di giocare come abbiamo fatto là, come cerchiamo di fare sempre. Cerchiamo di fare il massimo senza guardare a gestirsi".

Creatività sul mercato? “Si abbiamo fatto finora un lavoro importante, però dobbiamo stringere e portare a casa un po’ di cose. Dobbiamo anche cercare di restare con i piedi per terra e di portare a casa risultati importanti, perché città e presidente se lo meritano”.

Come avete preso Kvara? "Quale è stato il momento che ha realizzato che questo affare sarebbe stato il più grande colpo della sua carriera? “Lo seguivamo da 3 anni, le qualità si vedevano. Lo seguivamo dal 2001, faceva già cose importanti ma le faceva un po’ da bimbo. La speranza era che passassero i mercati, che nessuno se ne accorgesse e mettesse i denari che il club chiedeva. Appena siamo stati pronti per farlo, abbiamo approfittato anche ahimè dello scoppio della guerra e quindi tutte le squadre russe hanno avuto qualche problema. Quindi ci siamo inseriti e abbiamo portato a casa questo ragazzo. La speranza nostra era quella di aver preso un grandissimo calciatore, forse sta facendo anche un po’ in più di quello che speravamo all’inizio. Ma noi sapevamo di aver preso un grande giocatore”.

20.24 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della gara di Champions League con l'Eintracht Francoforte è intervenuto al microfono di Prime Video: "Dopo il rinnovo di Anguissa e Lobotka, proseguiremo anche con gli altri ragazzi che fanno parte di questo gruppo per consolidarci".

State lavorando a Kvaratskhelia, Osimhen e Kim? "In questo momento sono ragazzi che hanno tanti anni di contratto e non c'è. Approfondiremo probabilmente quest'estate, abbiamo dato priorità a chi ha la scadenza a breve.

I tifosi possono stare tranquilli su di loro in vista dell'anno prossimo? "Il calcio è un mondo fatto di grandi motivazioni. Noi eravamo consci di fare una squadra importante e siamo sicuro di poterlo fare anche in futuro".

E lei resterà al Napoli? Sappiamo che ha delle offerte. "Ho un anno di contratto, mi trovo benissimo qui, insieme a una mia famiglia. Quindi non vedo perché non dovrei restare".

19.58 - Mario Rui, terzino del Napoli, prima della partita di Champions League con l'Eintracht Francoforte è intervenuto al microfono di Prime Video: "Sappiamo come funziona questo mondo ed è una porta che gira. Io sono molto felice del momento della squadra. E' più facile che vengano fuori i singoli quando si ha un gruppo forte, noi siamo fortunati ad avere una squadra e una tifoseria forti. Kvara? Sta facendo un campionato strepitoso, ma si vedeva dall'inizio il giocatore che è e che può diventare, ha margini di miglioramento davvero grandi. Anche qui il merito è della squadra, perché è la squadra che mette il singolo in condizione di rendere al massimo. Ai tifosi dico di continuare a sostenerci, con loro al nostro fianco è sempre più facile".

19.40 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte, ottavo di ritorno di Champions League. Spalletti scioglie gli ultimi dubbi, i due ballottaggi vengono vinti da Mario Rui e Politano. In porta torna Meret, difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, Rrahmani e Kim al centro. Confermato il centrocampo dei titolarissimi con Anguissa e Zielinski mezzali e Lobotka regista. In attacco confermato Politano a destra, completano il tridente Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Buta, Ndicka; Knauff, Rode, Sow, Lenz; Gotze, Kamada; Borré. Allenatore: Glasner.

19.25 - Secondo quanto riferito da IlMattino.it, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi è a colloquio con l'ambasciatore tedesco Viktor Elbling a Palazzo San Giacomo per parlare degli scontri con la polizia provocati dai tifosi dell'Eintracht di Francoforte.

Di seguito alcune dichiarazioni del Sindaco Manfredi, riportate sempre dall'edizione online del quotidiano napoletano: "Le scene di devastazione del centro storico della città sono inaccettabili. Condanniamo fermamente gli atti inqualificabili di chi si è reso protagonista di questa violenza, da qualsiasi parte sia giunta. Napoli e i napoletani non meritano di subire i gravi danni materiali, morali e di immagine che questa follia ha determinato. Con la Germania i rapporti sono storicamente improntati all'amicizia ed ho voluto incontrare a Palazzo San Giacomo l'ambasciatore di Germania in Italia Viktor Elbling per condannare insieme gli atti di violenza e ribadire il forte legame tra Napoli e la Germania. Sto monitorando quanto accaduto tra le nostre strade. Un clima di guerriglia inaccettabile. Il mio grazie va a Forze dell'Ordine, polizia municipale e Anm che si sono mosse per garantire l'incolumità dei cittadini. Ai napoletani faccio un appello, siate responsabili".

19.20 - I gravissimi disordini nel centro di Napoli provocati dai tifosi dell’Eintracht hanno coinvolto centinaia di persone, la guerriglia urbana ha avuto il suo apice quando dai quartieri limitrofi sono scesi gli ultras del Napoli e c’è stato il contatto tra le due tifoserie. Ci sono dei feriti, ma nessuno è grave. Dopo questi scontri, intorno alle 17.30, la polizia è riuscita a far salire parte dei tifosi tedeschi su dei pullman messi a disposizione dall’amministrazione comunale. I tifosi dell’Eintracht sono stati riportati nell’albergo che li sta ospitando sul lungomare. La situazione resta da controllare con la massima attenzione in queste ore e per tutta la notte. A riportarlo è Sky Sport.

18.25 - Mentre il centro storico è stato preso d'assalto dai tifosi dell'Eintracht Francoforte, per fortuna, all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona la situazione è tranquilla. I tifosi azzurri sono ordinatamente in fila, pronti ad accedere ai tornelli dell'impianto di Fuorigrotta.

17.50 - A Piazza del Gesù, circa un’ora fa, sono cominciati gli scontri tra i tifosi tedeschi che si erano stanziati proprio in quella zona. C’è stato un primo contatto con le forza dell’ordine che presidiavano la zona, è andata in fiamme anche un’auto della polizia, poi c’è stato anche un contatto con i tifosi del Napoli che sono scesi dalle zone circostanti. Gravissimi gli scontri registrati dalle forze dell’ordine, la situazione ora sta tornando sotto controllo. I tifosi dell’Eintracht sono ancora stanziati a Piazza del Gesù, ma le forze dell’ordine hanno contenuto la situazione. A riportarlo è Sky Sport.

17.15 - La situazione sta degenerando nel centro storico di Napoli. Intorno a Piazza del Gesù ci sono stati pesanti scontri tra i tifosi tedeschi e la polizia. Alcuni gruppi di ultras del Napoli hanno provato a forzare l’accesso alla piazza dopo stanziavano gli ultras dell’Eintracht Francoforte, ma il contatto non ci sarebbe stato mentre c’è stato quello con le forza dell’ordine. C’è stato il lancio di oggetti, bottiglie, fumogeni e petardi, un’auto della polizia è andata in fiamme. Un elicottero della polizia sta volteggiando sopra il centro storico, l’epicentro di questi scontri.

16.45 - Situazione di tensione e di pericolo intorno a piazza del Gesù. Secondo Sky Sport, ci sono tanti tifosi tedeschi e sembra che possano arrivare anche i tifosi del Napoli per cercare il contatto con la tifoseria avversaria. Tantissime le forze dell’ordine impiegate in questo momento per contenere e prevenire eventuali disordini.

15.55 - I tifosi dell'Eintracht presenti all'hotel Continental di Napoli non hanno i biglietti per lo stadio Maradona e l'incognita è se e dove assisteranno alla partita. I dirigenti dell'albergo hanno spiegato all'Ansa che l'incontro non viene trasmesso sugli schermi delle camere né sulle tv dei luoghi comuni dell'hotel. Restano quindi diverse possibilità per i tifosi tedeschi: provare a dirigersi comunque verso lo stadio, oppure ritrovarsi in ristoranti o pub in città dove viene trasmessa la partita in tv.

15.15 - S'è concluso il corteo per le vie di Napoli dei tifosi dell'Eintracht. Dopo l'adunata in Piazza del Gesù, s'è deciso di riportare i circa 400 sostenitori del club tedesco che stamattina hanno girato il centro di Napoli nel loro albergo sul lungomare con degli autobus di linea, gli stessi che ieri sera li hanno accolti alla stazione.

14.30 - Tra le minacce arrivate nelle ultime ore, secondo Il Mattino c'è anche quella di un attacco al murales dedicato all'ex Pibe de Oro presente ai Quartieri spagnoli, uno dei luoghi ormai più iconici non solo per i napoletani e i tifosi ma anche per migliaia di turisti che passano dal largo dedicato all'argentino nel cuore della città.

14.00 - Sono 250 gli ultras dell’Atalanta presenti al corteo dei tifosi dell'Eintracht che da questa mattina sono in giro per Napoli. Lo riporta Il Mattino. Al momento la situazione è tranquilla. Alcuni tifosi si sono dispersi nei vicoli del centro, ma la zona è sorvegliata dall'alto da un elicottero.

13.30 - Altissima tensione nel cuore del centro storico di Napoli. Oltre 250 tifosi dell'Eintracht Francoforte si sono concentrati in piazza dei Gesù. Tutto il centro storico di Napoli è blindato da centinaia di poliziotti e carabinieri. "Napoli vaf*****ulo!" tra i cori dei sostenitori tedeschi, monitorati passo dopo passo dalla polizia per evitare che la situazione possa degenerare

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Eintracht. Vi accompagneremo in questa lunga giornata, partendo purtroppo dal monitorare la situazione in città che è turbolenta - a causa di circa 400 ultrà dell'Eintracht accompagnati dai colleghi gemellati dell'Atalanta e lo sarà fino alla gara e probabilmente anche dopo il fischio finale.