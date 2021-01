RILEGGI LIVE - Napoli-Empoli 3-2 (18' Di Lorenzo, 33'-68' Bajrami, 38' Lozano, 77' Petagna)

Premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

Il Napoli vince 3-2 contro l'Empoli e accede ai quarti di finale di Coppa Italia. Azzurri in vantaggio al 18' con Di Lorenzo su assist di Lozano, l'Empoli pareggia con Bajrani al 33'. Cinque minuti dopo il Napoli si porta sul 2-1 con un gran destro di Lozano. Secon tempo ricco di emozioni, pareggia l'Empoli ancora con Bajrani al 68', poi Petagna con una zampata decide il match al 77'.

Concessi 3 minuti di recupero.

88' - Doppio cambio nel Napoli: escono Petagna e Demme, entrano Llorente e Bakayoko.

85' - Doppio cambio nell'Empoli: fuori Terzi e Bajrami, dentro Asslani e Baldanzi

85' - Ripartenza dellì'Empoli, cross deviato da Ghoulam, arriva Moreo e tira al volo, palla di poco alta.

84' - Fabian Ruiz! Gran botta di sinistro da fuori area, palo pieno!

81' - Ci riprova da fuori area l'Empoli con Damiani, Kouibaly devia in angolo.

77' - GOOOOOOOOOOOOOL!!!! PETAGNA!!! Rrahmani di testa sotto porta dopo un calcio d'angolo, salva Ricci sulla linea, la palla arriva a Petagna che non sbaglia.

74' - Petagna serve Fabian Ruiz, Furlan devia la conclusione dello spagnolo.

73' - Lozano! Insigne serve una palla troppo lunga per il messicano che con un scatto reisce a tirare, il diagonale attraversa tutto lo specchio della porta e termina fuori.

72' - Cambio nell'Empoli: esce Olivieri, entra La Mantia.

71' - Insigne! Incredibile occasione per il Napoli, da Fabian al capitano che a porta vuota spara alto.

70' - Doppio cambio nel Napoli: escono Lobotka e Elmas, entrano Fabian Ruiz e Zielinski.

68' - Pareggio dell'Empoli! Ancora Bejrami, grand destro da fuori area, palo rete.

67' - Tiro debole di Insigne al limite dell'area piccola da posizione angolata, para Furlan.

61' - Doppio cambio nell'Empoli: escono Haas e Matos, entrano Moreo e Cambiaso

60' - Primo cambio nel Napoli: esce Politano, entra Politano.

58' - Protegge bene la palla in area Petagna, arriva in corsa Politano che tira ma la palla viene deviata in out.

56' - Ripartenza del Napoli, da Elmas a Lozano che scarica a Petagna, il centravanti tira troppo debolmente per impesierire il portiere dell'Empoli.

55' - Politano ci prova da fuori area, palla deviata in angolo.

54' - Petagna protesta per una spinta di Viti in area, Giua fa continuare il gioco.

53' - Scamia bene il Napoli in area, Petagna appoggia dietro per Elmas che viene anticipato.

50' - Bella sovrapposizione di Di Lorenzo, il tiro cross termina fuori.

49' - Ci prova l'Empoli con Terzic, tiro lontanissimo dai pali di Meret.

18.49 Inizia il secondo tempo

45' - Fine primo tempo.

44' - Ammonito Olivieri per fallo su Demme. Gamba alta per l'attaccante dell'Empoli.

43' - Traversone di Ghoulam per Petagna, ma è bravo il giovane Viti ad anticipare l'ex SPAL.

42' - Di Lorenzo imbuca per Lozano, Terzic chiude la diagonale e anticipa il Chucky.

40' - Ghoulam guadagna ancora una volta il fondo, ma il suo cross prende uno strano giro e varca la linea di fondo.

38' - GOL GOL GOL! LOZANO RIPORTA AVANTI IL NAPOLI! Sventagliata profonda di Politano, da destra a sinistra. Zappella è in anticipo, ma sbaglia lo stop e si fa rubare palla da Lozano, che in due tocchi esplode il destro e batte Furlan!

36' - Politano col tacco manda Di Lorenzo sul fondo. Spiovente impreciso, non ci sono maglie azzurre.

33' - GOL GOL GOL! L'EMPOLI PAREGGIA CON BAJRAMI! Matos porta palla e serve Bajrami, gettando a terra Politano con la spalla. Questo crea lo spazio giusto al numero 11, che dal vertice dell'area rientra, calcia a giro e trova l'angolino lontano: Meret resta immobile, è 1-1!

33' - DEMME! Elmas semina ancora il panico e appoggia a Politano. Cross per Demme, che di testa mette di poco fuori.

32' - Sugli sviluppi del corner successivo è Rrahmani a svettare in area: colpo di testa lontano dal bersaglio.

32' - ELMAS! Buona iniziativa del macedone: dribbling nello stretto e destro sul primo palo dai quindici metri, Furlan devia in angolo.

30' - Ghoulam sfonda a sinistra e scodella verso Petagna. Tiene ancora la difesa dell'Empoli.

28' - MATOS! TRAVERSA DELL'EMPOLI! Matos allarga bene su Zappella. Cross perfetto e rovesciata perfetta dell'ex Hellas Verona stesso, la palla scheggia la traversa ed esce.

27' - Petagna riceve sulla destra, con un tunnel supera il suo marcatore ma viene comunque fermato dalla retroguardia ospite.

25' - Giropalla del Napoli, ancora alla ricerca di spazi nella metà campo avversaria.

23' - Terzic vola sulla sinistra e arriva al cross. Matos arriva solo a spizzare e non trova compagni a supporto.

21' - Ghoulam riceve sulla sinistra, guadagna il fondo ma viene steso: calcio di punizione per il Napoli.

18' - GOL GOL GOL! IL NAPOLI PASSA CON DI LORENZO! Ghoulam serve Lozano, che scappa via a Zappella e con l'esterno fa partire un traversone morbido. Di Loreno in area si avvita alla grande, incorna il pallone e lo spedisce in fondo al sacco!

16' - Olivieri prova a far filtrare per Haas, ma Koulibaly va bene in anticipo e fa sua la sfera.

14' - Dribbling di Politano sulla fascia. Cross per Petagna, al quale però manca l'aggancio.

12' - Pressing alto di Haas, che recupera palla, arriva al limite e calcia. Blocca facilmente Meret.

10' - Uno-due al limite dell'area tra Lozano e Politano, ma l'ex Inter sbaglia il controllo e regala il pallone a Furlan.

8'- Sugli sviluppi del corner successivo la palla scavalca tutti e termina direttamente oltre la linea di fondo.

7'- LOZANO! Grande imbucata centrale per il messicano: controllo, girata e tiro potente ma Furlan alza sopra la traversa.

5' - L'Empoli prova a ripartire a gran velocità, ma Bajrami perde il passo e l'azione sfuma.

3' - Fase di studio della partita. Il Napoli fa girare il pallone.

17.46 - Si parte!

17.40 - Squadre in campo

17.10 - L'Empoli FC sul proprio sito ufficiale comunica che i calciatori Leonardo Mancuso, Roberto Pirrello. Szymon Zurkowsi, il tecnico Alessio Dionisi e un componente dello staff sono stati posti in quarantena dall’Asl Napoli 1 nell’hotel dove la squadra ha soggiornato dalla serata di ieri.

16.45 - FORMAZIONI UFFICIALI - Diramate le scelte degli allenatori: Gattuso opera 6 cambi, rilanciando Koulibaly e Demme dall'inizio dopo gli infortuni, confermando Rrahmani e dando occasioni importanti anche a Ghoulam, Lobotka, Politano ed Elmas.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Petagna. All. Gattuso

EMPOLI (4-3-1-2): Furlan; Zappella, Casale, Viti, Terzic; Ricci, Damiani, Haas, Bajrami; Olivieri, Matos. All. Dionisi

16.35 - Ci sono tre giocatori dell’Empoli appena sbarcati a Napoli che non possono uscire dall’albergo per le norme anti-Covid. Con loro anche l’allenatore Dionisi e un magazziniere. L’isolamento è stato ordinato dal ministero della salute visto che i cinque erano su un volo del 4 gennaio da Lampedusa a Bologna e sono stati a stretto contatto con un positivo su quel volo. I cinque dovranno stare in quarantena fino almeno al 14 gennaio, domani, quando scadranno i dieci giorni dal contatto.

Dionisi dovrebbe rivoluzionare la formazione titolare, dando spazio alle seconde linee e preservando tanti titolari in vista dello scontro diretto con la Salernitana. Davanti a Furlan linea difensiva con Cambiaso, Casale, Pirrello e Terzic; a centrocampo Damiani con Ricci (seguito da tempo dagli azzurri) e Zurkowski mezzali; in attacco Bajrami in supporto alla coppia Matos-Olivieri.

Gattuso dovrebbe ruotare ampiamente la rosa a disposizione, gestendo le energie in vista di Fiorentina e la Supercoppa. Meret potrebbe essere confermato, in difesa chance di riscatto per Rrahmani in coppia con Koulibaly (in una staffetta con Maksimovic), con Di Lorenzo a destra (è squalificato per domenica) e Ghoulam a sinistra. A centrocampo rientra Demme, probabilmente con Lobotka, avanzando Elmas da trequartista con Politano a destra e Lozano a sinistra (il macedone finirebbe a sinistra invece con Lobotka in versione sotto punta come con la Real Sociedad). In attacco Petagna favorito su Llorente, essendoci Mertens che può scaldare i motori nel finale di gara.

Inizia al Maradona contro l'Empoli, da campione in carica, la rincorsa del Napoli alla settima Coppa Italia della sua storia. La squadra di Rino Gattuso dovrà battere l'Empoli, capolista in B giocando un bel calcio, per conquistare l'accesso ai quarti di finale (contro la vincente di Roma-Spezia, nell'eventualità in gara unica all'Olimpico) e dare continuità al successo soffertissimo di Udine. Gattuso proverà a sfruttare la differenza di valori in campo per un ampio turnover, ma anche per dare minutaggio ai tanti giocatori finalmente al rientro dagli infortuni.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Empoli, match validso per gli ottavi di finale di Coppa Italia