RILEGGI LIVE - Napoli-Fiorentina 1-3 (7' Brekalo, 45'+5 Osimhen, 63' Bonaventura, ​​​​​​​90'+3 Nico): gli azzurri crollano al Maradona!

Il Napoli cade al Maradona! La Fiorentina vince 3-1 grazie alla reti di Brekalo, Bonaventura e Nico Gonzalez, nel mezzo il gol del momentaneo pareggio di Osimhen.

22:44 - FINISCE QUI!

90'+3 - GOL DELLA FIORENTINA! Ripartenza micidiale della formazione viola: Parisi alza la testa e serve al centro Nico Gonzalez a segno col destro sull'uscita di Meret.

90'+1 - Ancora un giallo, stavolta per Simeone. Punito il fallo ai danni di Parisi.

90' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

89' - Ammonito Ranieri, il centrale viola spende un giallo per interrompere la ripartenza di Di Lorenzo.

88' - Ultima sostituzione per la Fiorentina: finisce la partita di Ikonè e comincia quella di Comuzzo.

86' - OLIVERA! Colpo di testa in tuffo del terzino uruguaiano che non trova la porta.

85' - SIMEONE! Colpo di testa all'indietro del Cholito, sul quale deve intervenire Terracciano per alzare sopra la traversa.

82' - Tripla sostituzione per la Fiorentina: dentro Ranieri, Mandragora e Arhtur al posto di Kayode, Duncan e Infantino.

79' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Kvaratskhelia avvia l'azione servendo Raspadori che scarica su Simeone, anticipato da Parisi.

77' - Triplo cambio per il Napoli: entrano Lindstrom, Simeone e Gaetano ed escono Zielinski, Osimhen e Lobotka.

76' - KAYODE! Fiorentina vicina al terzo gol, Duncan allarga sul terzino che calcia forte sul primo palo spedendo di poco alto sopra la traversa.

73' - Sostituzione per la Fiorentina: Nico Gonzalez rimpiazza Brekalo.

70' - Nuovo cartellino giallo sventolato da La Penna, stavolta nei confronti di Bonaventura per il fallo su Zielinski.

68' - Natan imposta servendo Lobotka, fermato con un fallo da Martinez Quarta. Giallo per il centrale argentino.

63' - GOL DELLA FIORENTINA! Bonaventura sfrutta un rimpallo in area e batte Meret con un preciso diagonale mancino.

60' - RASPADORI! Azione insistita del Napoli: Zielinski allarga verso il numero 81 che calcia trovando una deviazione. Calcio d'angolo per gli azzurri.

59' - OSIMHEN! L'attaccante del Napoli anticipa Milenkovic e si invola in area ma viene stoppato dall'intervento di Terracciano che smanaccia.

57' - Cambio per il Napoli: esce Politano ed entra Cajuste.

56' - IKONE! Conclusione strozzata dal limite del numero 11, lascia sfilare sul fondo senza intervenire Meret.

54' - OSIMHEN! Il centravanti nigeriano si crea lo spazio per calciare in diagonale, il tiro viene murato in calcio d'angolo.

51' - PALO DELLA FIORENTINA! Ripartenza viola con Nzola che appoggia in area per l'accorrente Ikonè che si sposta il pallone sul destro, calcia e coglie il palo.

48' - Fa girare il pallone la Fiorentina col suo classico fraseggio, Natan chiude Nzola facendo ripartire il Napoli.

46' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi 22 del primo tempo.

21:54 - INIZIA LA RIPRESA!

1-1 al Maradona al termine del primo tempo: al gol di Brekalo ha risposto Osimhen su rigore. Squadre negli spogliatoi.

21:37 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45'+5! GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!!! Dal dischetto si presenta Victor Osimhen che calcia forte alla sinistra di Terracciano, che intuisce ma non può nulla. 1-1 al Maradona!

45'+4 - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! Terracciano stende Osimhen agganciandolo per rimediare al retropassaggio corto col petto di Parisi.

45' - Proteste del Napoli per una caduta in area di Osimhen in seguito ad un intervento di un difensore viola. La Penna gli fa cenno di rialzarsi.

45' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

41' - Manovra palla a terra con grande tranquillità la Fiorentina, il Napoli non riesce ad interrompere il possesso viola.

39' - Politano si accentra e scarica su Raspadori che mette nel mirino la porta ma non colpisce bene la sfera che termina ampiamente sul fondo.

37' - Ostigard sbaglia un retropassaggio per Meret e egala un calcio d'angolo alla Fiorentina.

36' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! Tiro-cross di Di Lorenzo messo fuori in qualche modo dalla difesa viola. Poi Osimhen viene anticipato da Milenkovic.

31' - Cambio forzato per il Napoli: non ce la fa Anguissa, al suo posto entra Raspadori.

30' - Anguissa si accascia a terra: si ferma il gioco, in campo lo staff sanitario azzurro.

28' - LOBOTKA! Bella azione del Napoli con Anguissa che al limite appoggia per l'accorrente Lobotka che calcia potente ma centrale: Terracciano smanaccia.

24' - Decisione confermata dopo un lungo check del VAR, rete annullata per fuorigioco.

22' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Ripartenza del Napoli: il pallone arriva a Kvaratskhelia che viene contrastato da Kayode e Parisi, la sfera arriva a Olivera che la mette sul secondo palo dove sbuca Osimhen per insaccare nella porta rimasta sguarnita. Si alza però la bandierina per il fuorigioco.

19' - Errore in appoggio di Lobotka che regala un fallo laterale alla Fiorentina. Il Napoli non sta riuscendo a sviluppare il suo gioco.

18' - Quarta stende Osimhen: l'arbitro La Penna fischia il fallo ma grazia il centrale non estraendo il giallo.

14' - Olivera serve in verticale da Kvaratskhelia, anticipato dall'intervento difensivo di Kayode.

11' - Kvaratskhelia prova a incunearsi ma fa buona guardia Ikoné, chiudendogli l'angolo di tiro.

10' - Gestisce il possesso ora il Napoli, alla ricerca di spazi che la Fiorentina non concede.

7' - GOL DELLA FIORENTINA! Martinez Quarta spedisce sul palo ma sulla ribattuta piomba il Brekalo che da posizione leggermente defilata batte Meret col sinistro.

6' - DI LORENZO! Politano premia la sovrapposizione dentro l'area di Di Lorenzo che spara di poco alto col destro a pochi metri dalla porta di Terracciano.

3' - Bonaventura cerca l'apertura su Kayode ma calibra male la misura del passaggio per il compagno.

20:45 - PARTITI! INIZIA IL MATCH!

20:41 - Entrambe le squadre fanno il loro ingresso in campo.

20.32 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro la Fiorentina: "L'inizio del campionato è servito anche per rodare la squadra con concetti nuovi, il gruppo è rimasto lo stesso ma ci sono nuove dinamiche. C'è stato qualche incidente di percorso anche a livello di gioco ma la crescita è stata costante e siamo contenti di questo".

Natan-Ostigard?

"Stanno facendo benissimo, si sono integrati molto bene ma tutti i componenti della rosa possono esprimersi bene. Garcia li tratta tutti alla stessa maniera, scegliendo in base a ciò che vede. Non ci sorprende il loro rendimento perché fanno parte di una rosa qualitativa".

Ci sono punti di incontro tra Garcia e Italiano?

"Con Italiano ho trascorso un anno meraviglioso a La Spezia, ottenendo la salvezza che era come uno scudetto. Hanno punti di incontro, sono entrambi lavoratori di altissimo livello. Ovviamente faccio il tifo per Garcia, almeno stasera"

20.30 - Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Napoli: "Potrebbe essere una partita spartiacque, può definire una nuova classifica che per ora ci vede già in alto".

La rete col Cagliari può aver sbloccato Nzola?

"Siamo contenti, il nostro gioco prevede tanta intensità, è importante pressare. Che sia Nzola, Brekalo, Ikoné o altri non è importante chi gioca. Nzola ci fa uscire, è importante per il nostro gioco, abbiamo fiducia in lui".

Quanto è importante la realizzazione del Viola Park?

"Bisogna ricordare l'investimento di Commisso sulla Fiorentina e il territorio è molto importante, ci auguriamo che tutti possano seguire una linea come la nostra col Viola Park. All'inaugurazione sarà presente anche Ceferin, la FIFA e altri personaggi importanti. Però dobbiamo pensare alla partita di stasera".

20.20 - Nel pre-partita di Napoli-Fiorentina su Dazn, è intervenuto l’attaccante azzurro Giovanni Simeone: “Per me trovare la motivazione è vedere dove sono e cosa rappresento. Avere una maglia così importante è per me più di una motivazione. E’ chiaro che uno vuole sempre giocare di più, è quello che vorrei ma devo continuare su questa strada. Vedo molto bene la squadra, Victor e gli altri attaccanti. Devo continuare così perché so che il mio momento arriverà".

Chi è più forte di testa tra te e Nico Gonzalez? “Nico è una grande calciatore, ha un timing di salto molto importante. Arriva prima lui sulla palla rispetto all’avversario, poi cerca la palla con una cattiveria unica. Dobbiamo stare attenti, essere anche noi cattivi ed impedirglielo. Di testa è più bravo di me (ride, ndr.)".

20.15 - Arthur, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida col Napoli: “Quanto conta fermare Zielinski? E’ un giocatore molto forte, non solo lui. Hanno una squadra veramente molto forte, un centrocampo al quale piace palleggiare tantissimo. Davanti hanno giocatori velocissimi che possono farci male. E’ una partita difficile, dobbiamo entrare con l'atteggiamento giusto. A tutte due le squadre piace palleggiare e tenere molto la palla”.

19.38 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, posticipo dell’ottava giornata di Serie A. Garcia non cambia gli undici prima della sosta. Davanti a Meret la linea a quattro è formata da Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Olivera. In mediana nessuna novità: giocano Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco Politano, tra i più in forma, parte dal 1’ insieme a Osimhen e Kvaratskelia. Qualche novità dell’ultim’ora nei viola: il grande assente è Nico Gonzalez, che parte dalla panchina in favore di Ikone. Davanti c’è Nzola e non Beltran.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.

18.55 - Tutto pronto nello spogliatoio del Napoli al Maradona per la sfida delle 20.45 contro la Fiorentina. I social ufficiali del club azzurro hanno postato le immagini delle divise di gioco che stasera indosseranno i campioni d'Italia contro i viola. Si tratta della nuova maglia Halloween, che fa dunque il suo esordio dopo l'uscita di qualche giorno fa.

Dopo il botta e risposta, Mario Rui resta in dubbio. Il suo agente Giuffredi ha accusato duramente Garcia parlando di gestione irrispettosa e sciagurata: "Se replico ogni volta che c'è un agente che piange, passerei tutto il tempo a farlo. Io non parlo con i procuratori, il giocatore è venuto da me ed abbiamo chiarito. Mario non condivide il suo agente", la replica del tecnico prima della contro-smentita dell'agente: "Ho il dovere di precisare che mai il mio assistito ha detto a lui di non condividere le mie parole”. Il ballottaggio Mario Rui-Olivera resta aperto, considerando che Garcia teme i viola anche sul gioco aereo.

Ieri allenamento al Maradona e cena tutti insieme per iniziare a vivere nella propria testa la sfida contro la Fiorentina, un avversario ostico, aggressivo che unisce il pressing asfissiante al possesso palla e alla capacità di giocare tra le linee. Una squadra che somiglia al Napoli per identità, che più volte ha messo in difficoltà gli azzurri ma Osimhen e compagni non vogliono sbagliare la gara della verità, la verifica che stabilirà se le difficoltà delle scorse settimane sono definitivamente superate.

Rudi Garcia l'ha definita la gara più importante tra quelle finora disputate in stagione e non sembrano esserci particolari margini d'errore. Il Napoli questa sera scende in campo contro la Fiorentina con l'obiettivo - nonostante l'inizio a rilento - di accorciare a -2 sull'Inter e per restare in scia di Milan e Juventus vittoriose negli anticipi. Di fronte però ci sarà l'ostico Vincenzo Italiano che con la sua viola si presenterà al Maradona a pari punti e con sempre maggiori certezze dal punto di vista del gioco. Anche per questo, sfruttando i cinque giorni di recupero dopo il Real Madrid, il tecnico del Napoli chiederà l'ultimo sforzo prima della sosta ai giocatori più rappresentativi confermando l'11 tipo dell'ultimo periodo.

