Il paradosso di Parma: potrebbe arrivare lo Scudetto senza i tifosi

Parma-Napoli si giocherà nel weekend del 17-18 maggio. In attesa dell’ufficialità della data, c’è già il rischio che la trasferta possa essere vietata ai residenti in Campania. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Attesa per la decisione del Viminale dopo gli scontri che si sono verificati sabato prima del fischio d’inizio di Lecce-Napoli. Gruppi di sostenitori azzurri, infatti, hanno avuto un contatto diretto tra di loro e anche con la polizia all’esterno dello stadio Via del Mare. Disordini prolungati con protagonisti alcuni tifosi che si erano presentati a Lecce senza biglietto e hanno provato a forzare l’ingresso nel settore ospiti. Sono nate così tensioni con le forze dell’ordine che hanno cercato in tutti i modi di evitare che venisse superato il cordone di blocco per l’accesso ai tornelli. A pagare, ora, potrebbero essere tutti i residenti in Campania con la trasferta di Parma vietata. Classifica alla mano, quella che potrebbe valere già il titolo".