CorSera: "Conte vince, poi può anche salutare. Per restare vuole alzare asticella"

vedi letture

“Conte vince, poi può anche salutare. E non e un luogo comune”. Lo si legge sul Corriere della Sera oggi in edicola. Focus non solo sulla rincorsa allo scudetto ma anche su quelle che potrebbero essere le scelte dell’allenatore del Napoli in vista del futuro.

Il quotidiano scrive: “Due giorni di riposo dopo la vittoria con il Lecce, poi la solita e intensa settimana di lavoro, probabilmente anche un appuntamento con De Laurentiis nel frattempo rientrato dalle Maldive. Conte vince, poi può anche salutare. E non e un luogo comune. Il comandante ha bisogno di alzare l'asticella per restare, convincersi che si può andare oltre. Non è una pretesa ma una esigenza. Vuole scrivere la storia e pretende che sui libri ci sia il suo nome. Costi quel che costi”.