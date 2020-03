RILEGGI LIVE - Napoli-Inter rinviata dopo il no di ADL alle porte chiuse. Tutto il calcio per un mese a porte chiuse

Premi F5 per aggiornare la diretta testuale

15.30 - Rispondendo nel corso del question time in corso alla Camera, Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha ribadito gli intendimenti del governo: "Si va verso la possibilità di realizzare eventi esclusivamente a porte chiuse in tutta Italia, dando indicazioni precise per quanto riguarda la sicurezza delle squadre e degli staff".

14.45 - Pochi minuti fa, riporta Rai Parlamento, il Senato ha dato il via libera alla conversione in legge del decreto per l'emergenza del 23 febbraio, già approvato dalla Camera. In questi istanti, il Consiglio dei ministri è al lavoro per il nuovo decreto, che dovrebbe varare il nuovo decreto: tra i temi, la possibile chiusura delle scuole e appunto la gestione del campionato di calcio.

14.15 - Arrivato anche il comunicato del Napoli, attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, sul rinvio della sfida di Coppa Italia con l'Inter.

14.00 - Chiude non solo il calcio. Il governo ha disposto la chiusura immediata di scuole e università in tutta Italia fino a metà marzo. Lo ha deciso l'Esecutivo riunito a Palazzo Chigi.

13.40 - "Partite a porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento. Cercheremo di contemplare il prosieguo delle attività sportive tutelando la salute pubblica". Così il ministro della Sport Vincenzo Spadafora ha parlato all'uscita di Palazzo Chigi ai cronisti presenti, che gli chiedevano novità circa il futuro della Serie A. In attesa di notizie dal salone del CONI, dove si sta concludendo il Consiglio, il Governo ha dato un indirizzo ben preciso.

13.15 - Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, in merito al nuovo calendario previsto dalla Lega Calcio anche il Napoli ha votato a favore, l'unico club contro è l'Inter. Si va verso un mese di gare a porte chiuse.

13.00 - Napoli-Inter, il comunicato del Prefetto: "Impossibili misure per prevenzione e provenienza di 40mila tifosi" (qui il dispositivo)

12.40 - Il prefetto di Napoli Marco Valentini ha deciso il rinvio di Napoli-Inter​​​​​​, come peraltro già intenzione del club partenopeo per evitare le porte chiuse.

12.30 - Il ministro dello Sport Spadafora oggi pomeriggio alle 15 sarà alla Camera per il question time proprio sul tema dei risvolti sportivi dell’emergenza coronavirus.

12.15 - Nel caso di un recupero delle partite saltate la scorsa settimana, sarebbe al vaglio - secondo la Gazzetta dello Sport - anche l’ipotesi di anticipare Juventus-Inter a domenica, perché la data di lunedì visto l’obbligo di giocare a porte chiuse non avrebbe più senso. Le partite potrebbero essere dunque spalmate solo tra sabato e domenica.

11.45 - È in corso nella sala dei Presidenti del Coni il Consiglio di Lega che deve decidere sul calendario del campionato sconvolto dall’emergenza coronavirus.

11.30 - La sospensione del campionato comporterebbe un grave danno per le società: l'allarme lanciato da Bellinazzo.

11.20 - Emergono ulteriori dettagli sul rinvio della sfida: il tutto è nato dopo il "no" di De Laurentiis all'idea di giocare la gara a porte chiuse.

11.10 - Ulteriori problemi dopo il rinvio di Napoli-Inter: se i nerazzurri vanno avanti in Europa, non hanno più date per recuperare le tante partite.

10.20 - Saltata l'Assemblea al Coni, si terrà solo il Consiglio con inizio alle ore 10.

10.10 - Sul caos attorno al calcio è intervenuto anche il Premier, Giuseppe Conte: "Deciderà la Lega sul rinvio o sulle gare a porte chiuse".

9.45 - Da Roma sono arrivare le prime parole di Marotta, amministratore delegato dell'Inter: "Rinvio? Non sappiamo ancora nulla, nel caso ci adegueremo".

9.30 - L'edizione online de La Gazzetta dello Sport annuncia: la gara tra Napoli e Inter sarà rinviata.

Amici di Tuttonapoli, doveva essere la vigilia di Napoli-Inter, invece è il giorno del rinvio della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Come previsto, non si giocherà. Giornata intensa che vi racconteremo nel dettaglio.