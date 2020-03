UFFICIALE - Rinviata la sfida con l'Inter! Arrivato l'annuncio del Prefetto di Napoli

Ora è ufficiale: Napoli-Inter, semifinale di Coppa Italia, che era in programma domani sera al San Paolo, è stata rinviata a data da destinarsi. Arrivato in questo istante anche l'annuncio del Prefetto di Napoli, Marco Valentini, che - riporta l'Ansa - conferma l'anticipazione di questa mattina sul rinvio della sfida contro Conte. Questo il comunicato: "Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, in seguito all'esame della questione nella riunione odierna del C.P.O.S.P. ha disposto, ai sensi dell'art. 2 del T.U.L.P.S., il rinvio dell'incontro di calcio SSC Napoli - FC Inter valevole per la Coppa Italia TIM 2019/2020, programmato per domani 5 marzo alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo".

Una decisione che era prevedibile dopo il rinvio di Juventus-Milan, altra semifinale di ritorno, voluto dal Prefetto di Torino. L'indiscrezione che ora è ufficiale era stata annunciata anche dai quotidiani questa mattina in edicola. Sul rinvio si era già espresso anche l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta: "Ci adegueremo" la sua sintetica riflessione.