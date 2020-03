L'allarme di Bellinazzo: "Grave danno sospendere il campionato. Si mandano all'aria il 75% dei club"

Grave danno economico per il calcio italiano le sfide a porte chiuse, unica soluzione possibile - e logica - per il coronavirus. Peggio ancora la sospensione del campionato. L'esperto di economia, firma de Il Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, scrive sui social: "Difficile dire quanto costerebbe sospendere il campionato. Tra diritti tv e sponsorizzazioni per 6 mesi la Serie A incassa circa un miliardo, più 200 milioni da stadio. A fronte di costi che non diminuirebbero significherebbe mandare gamba all'aria il 75% dei club...".

