Inter nel caos: se va avanti in Europa League non ha più date per i recuperi

Un'altra gara da recuperare, un'altra data da trovare, per l'Inter. Dopo i rinvii delle partite contro Sampdoria e Juventus in campionato, si aggiunge anche la semifinale di Coppa Italia. Un bel problema, ricorda il Corriere dello Sport, pensando al futuro. La squadra di Conte ha un calendario già fittissimo di impegni, senza dimenticare gli impegni di Europa League. Se dovessero andare avanti anche nella competizione continentale (agli ottavi di finale se la vedrà con il Getafe), sarebbe complicato per i nerazzurri trovare degli slot liberi per inserire le gare mancanti.