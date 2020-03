Retroscena Gazzetta: ADL su tutte le furie per l'idea di giocare a porte chiuse, da qui la scelta del rinvio

Emergono ulteriori dettagli relativi alla scelta di rinviare Napoli-Inter. Molto è dipeso anche dalla volontà del patron azzurro, come racconta l'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Il presidente del Napoli ha trascorso l’intera giornata di ieri al telefono, parlando con i vertici della Lega e con alcuni rappresentanti del Governo. L’idea che la partita si potesse giocare a porte chiuse l’ha mandato su tutte le furie: a queste condizioni non avrebbe accettato che la sfida con l’Inter si giocasse, anche perché la decisione sarebbe stata resa ufficiale soltanto stamattina, a poche ore dallo svolgimento della gara. A quel punto ci sarebbero potuti essere anche problemi legati all’ordine pubblico: per la semifinale di ritorno di coppa Italia, il Napoli ha venduto 42.000 biglietti".