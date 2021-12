RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Inter 0-2: ingiustamente in 10, gli azzurrini falliscono il rigore dell'1-1

14.58 - E' FINITA! L'Inter batte 2-0 il Napoli, in 10 uomini dal 40' del primo tempo per una scelta discutibile dell'arbitro su una spinta leggera di Saco. Nella ripresa rigore fallito e traversa a seguire di Ambrosino che fallisce l'1-1 prima del 2-0 che chiude il match

91' - Otto minuti di recupero per il colpo subito da Pelagatti, portato via in barella.

90' - Prova a riaprirla il Napoli con Vergara al tiro, si distende il portiere ospite

87' - Cambi per Frustalupi: dentro Touré e Mercurio, dopo Marranzino

84' - Ultime battute di un match che ha poco da dire col Napoli sotto di due gol e di un uomo.

81' - Napoli che sembra non avere più energie, complice i tanti minuti in 10 uomini ed il giro palla dell'Inter

78' - Tentativo in rovesciata di Satriano, palla nettamente sul fondo.

75' - Subito reazione del Napoli con Acampa neo-entrato che non riesce a girare in porta da posizione favorevole

74' - Dentro Acampa, fuori Di Dona

73' - RADDOPPIO INTER! Nel momento di maggiore spinta del Napoli, arriva il 2-0 nerazzurro con Satriano che mette dentro il suggerimento dalla destra di Casadei. Napoli generoso, ingiustamente in 10, che ha fallito il rigore del pari e non meritava probabilmente il doppio svantaggio

70' - Giallo per Satriano per l'ennesimo fallo su Ambrosino

68' - Ancora Napoli, incursione di D'Agostino che si libera per il destro che però è facile per il portiere

66' - PARATA E POI TRAVERSA! Ambrosino si fa parare il rigore, poi sulla respinta la girata colpisce la traversa!

66' - RIGORE PER IL NAPOLI! Fallo di Cecchini su Vergara e l'arbitro assegna il rigore

65' - Tentativo di Curatolo, Idasiak si distende senza particolari problemi

64' - Applausi per Pelegatti che esce in barella, si riprende dopo oltre 6' di interruzione

60' - Gioco fermo per immobilizzare Pelegatti prima di portarlo fuori, ma il giocatore ha ripreso conoscenza

57' - Paura per Pelagatti che viene colpito involontariamente da Costanzo con il piede in piena fronte: il giocatore dell'Inter esce in barella

55' - Napoli pericoloso! Scambio Vergara-Ambrosino, poi tiro della punta che viene deviato in maniera decisiva in angolo

54' - Fuori Cioffi molto nervoso, dentro Vergara

52' - Arbitro nel pallone dopo il rosso inventato per Saco: altro fallo per il Napoli non assegnato, ma fallo per l'Inter che può ripartire. C'è anche un giallo per proteste per gli azzurri

50' - Ancora Iliev per l'Inter, palla ancora a lato con Idasiak in controllo ma si fa sentire l'uomo in meno per il Napoli

47' - Subito incursione di Iliev che poi manda a lato il destro

14.03 - INIZIA LA RIPRESA!

47' - FINE PRIMO TEMPO! Napoli sotto di un gol e di un uomo, meglio l'Inter che però non ha creato moltissimo e azzurri in 10 per un errore dell'arbitro che ha espulso Saco per una spinta leggerissima sulla spalla dell'avversario

44' - Due minuti di recupero

40' - ROSSO PER SACO, NAPOLI IN 10! Provocato, il centrocampista azzurro reagisce con una leggera spinta sulla spalla ma l'arbitro estrae subito il rosso. Abbaglio dell'arbitro che può aver punito sicuramente il gesto, ma parliamo di spintarella davvero leggera e sulla spalla dell'avversario che ha accentuato cadendo a terra.

38' - Arriva bene sul fondo il Napoli, ma il cross di Marchisano non ha fortuna in area

35' - Ancora Casadei ci arriva di testa su angolo, ma il pallone termina abbondantemente a lato

32' - Non si accendono per ora i tre giocatori offensivi del Napoli e l'Inter prende fiducia nella costruzione per tenere il possesso

29' - Palla recupera degli ospiti, palla dalla sinistra per Satriano che di testa non riesce a schiacciare in porta

27' - Pressione alta dell'Inter e Napoli che fatica in questa fase nella costruzione palla a terra

24' - Recupero palla di Ambrosino, l'arbitro fischia un fallo dubbio mentre il Napoli si involava verso la porta

22' - GOL DELL'INTER! Casadei di testa mette comodamente in rete da due passi, il Napoli protesta per un fuorigioco sul tocco sugli sviluppi di angolo ma l'arbitro assegna il gol

20' - Costanzo chiude in angolo, poi ha qualcosa da dire all'avversario che era caduto in area

18' - Inter si rivede in attacco con Satriano, ma il destro termina a lato

15' - Ancora Napoli con Saco che manda alto di testa un cross invitante da destra

13' - Fallo su Cioffi, partito in sovrapposizione, appena poco fuori dall'area di rigore in zona laterale

10' - L'Inter prova a fare la partire impostando da dietro con i centrali, il Napoli può ripartire come solitamente preferisce fare

7' - Hysaj resta con la caviglia sotto un avversario, ma sembra poter continuare

5' - Ambrosino allunga di testa per Cioffi, ma chiude la difesa nerazzurra

2' - Risposta immediata del Napoli: Ambrosino di prepotenza, poi tenta il tiro che termina di poco a lato

1' - Subito Inter pericolosa, Fontanarosa stacca di testa su sviluppi d'angolo, Costanzo salva sulla linea

13.02 - INIZIATA LA GARA!

12.56 - Squadre in campo

12.30 - NAPOLI (3-4-2-1): Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona, Saco, Spavone, Marchisano; D’Agostino, Cioffi; Ambrosino. All. Frustalupi

INTER (4-3-1-2): Rovida; Silvestro, Fontanarosa, Moretti, Pelamatti; Casadei, Cecchini, Andersen; Iliev; Satriano, Curatolo. All. Chivcu

Il Napoli Primavera affronta quest'oggi l'Inter per la 11esima giornata del campionato Primavera 1. Il match si disputa al Centro Sportivo Arena di Cercola alle ore 13. I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Marco, Di Dona, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pontillo, Saco, Spavone, Spedalieri, Toure, Turi, Vergara.