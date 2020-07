RILEGGI LIVE - Ritiro Castel di Sangro, ADL: "Accordo 6 anni +6. Napoli da Champions, ma incidente ancelottiano. Osimhen? Chi lo sa..."

12.42 - Termina la conferenza stampa

12.40 - Per i tifosi cosa ci sarà? Eventi ed allenamenti? "Il presidente della Regione l'ha premesso, pure senza disastri legati al Covid non bisognerà abbassare la guardia. Potrebbero esserci grandi arrivi, il 90% delle persone mi dicono che non hanno fatto tampone ed esami, non dobbiamo far scattare focolai e servirà un protocollo da studiare col sindaco ed il presidente. A Dimaro c'erano 1-2mila persone più 800 sul prato, qui 7-8mila persone che dovresti distanziare... anche nel contatto con i giocatori non dovremo far arrivare contaminazioni. Da un lato c'è un'arroganza, dall'altro un disprezzo per tutto ciò che è serio e non sai quante volte ho dovuto mandare a quel paese chi non aveva mascherina? Io sono sempre disponibile, ma mi devo tutelare, tutti dobbiamo farlo, anche chi si avvicina. Sai quanti tamponi avete fatto? Credo siamo arrivati a 25 serie di tamponi più 4 test sierologici a giocatori, impiegati, tesserati, credo fino a 2000 tamponi. Lascia stare pagati, per la salute non si bada a spese (in risposta a chi sottolineava pagati, ndr). Eventi? Non modificheremo... se verranno ospiti che venivano già, ma il problema è che la gente ha bisogno del contatto, noi dobbiamo toccà se no non siamo contenti ed è difficile cambiare la cultura".

12.34 - Sui cartelloni del ritiro ci sarà anche Callejon? "Chi lo sa". Quanto durerà il ritiro? "Dipende quando inizierà, il massimo è di 5 settimane per l'accordo, devi contemplare tutte le possibilità nel contratto 6+6".

12.25 - Il TAS ha riammesso il City nelle coppe europee. "Avevamo detto di non parlare di calcio...". Cosa ci sarà di diverso rispetto al Trentino? "Castel di Sangro l'ho visitata finora solo per quanto riguarda le strutture sportive, ma in una giornata, ho visto ci sono laghi per intrattenimento, piste di ciclismo, foreste, guardandomi intorno si vedevano realtà diverse. Per i calciatori sarà un villaggio dello sport, ho visitato due alberghi a 4 stelle, c'è di tutto e di più e credo che sarà un ritiro che renderà felici tutti".

12.22 - Ultimatum twittato da Osimhen? "Non capisco di che ultimatum si parli..."

12.20 - ADL, Napoli da Champions? "Lo è sempre stato, c'è stato un incidente ancelottiano e stiamo facendo questo recupero. Proprio ai 60 anni di Ancelotti parlai per ore con Gattuso, ne rimasi estremamente impressionato. Il mondo dei calciatori solitamente poi non ha molti argomenti da condividere, ma con lui puoi parlare di tutto, non è inquieto, è appagato sul piano personale ed economico con una famiglia che non ha bisogno di lavorare, non c'è questo spasmodico rincorrere un miglioramento di chissà cosa. Sono persone che serenamente svolgono la loro professione per amore e danno il loro meglio".

12.10 - 4 amichevole in ritiro? "E' tutto in divenire, vedremo cosa si può fare localmente, poi per le altre squadre bisognerà vedere, in altri paesi forse si riprenderà prima. Una cazzata totale è che l'ECA o l'Uefa non parlano mai di partire insieme, ognuno ha un problema e c'è l'anarchia completa e vedremo chi vorrà giocare con noi, siamo amici del Liverpool, del Barcellona, di tante squadre, ma non siamo padroni in casa degli altri e molti hanno già accordi contrattuali da rispettare".

12.00 - Spazio alle domande dei giornalisti. A Castel di Sangro arriverà anche Osimhen? "Chi lo sa, è il bello del gioco. Se". Inizierà il ciclo di Gattuso? "C'è bisogno di sottolinearlo? Scrivete ciò che volete. Avete visto il Sassuolo, quanti gol ha fatto quel Caputo a 32 anni? Bisogna essere umili, non cercare sempre nomi e proclami che si riversano sempre contro, non sia mai succede qualcosa...". Ed ancora: "Se chi viene da un altro continente e ancora non ha il nuovo agente, senza più i vecchi, magari qualche cretino gli dice "ma dove ti portano?", ma poi che ne sanno loro, hanno un'altra cultura, un'altra religione, pure il cibo per loro è una cosa diversa".

11.45 - Prende la parola il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio che spiega l'incredibile occasione di crescita per il territorio grazie alla partnership col Napoli: "L'accordo sarà di 6 anni rinnovabili".

Ancora domanda per De Laurentiis. Per lei quando ricomincia la Serie A? "Per me dovrebbe ripartire a fine settembre, o meglio il 4 ottobre".

Per ADL, quando inizierà il ritiro? "Dopo la gara con il Barcellona in programma l'8, dovessimo essere eliminati, daremo 12 giorni di riposo alla squadra quindi ritiro inizierebbe il 20. Nel caso in cui si dovesse passare il turno inizierebbe più tardi".

Sulla ripresa del Campionato. "C'era indicazione folle della Lega di ricominciare il 12 di settembre, ma se uno deve far riposare i calciatori e poi farli allenare per la nuova stagione, come si fa?".

"Domani mi aspetto due pagine sui giornali per raccontare questo progetto. Vi faccio una promessa: se voi vi comporterete da giornalisti che sostengono il calcio Napoli, dando spazio a questo ritiro, io poi risponderò alle vostre domande".

Su Dimaro - "Ho trovato subito una grande intesa con gli organizzatori in Abruzzo, al punto che ho fatto subito un accordo di sei anni. Così andremo per un primo periodo a Dimaro, ma poi ci trasferiremo anche a Castel Di Sangro anche perchè lì ho uno stadio vero dove poter invitare il Manchester City o il Paris Saint-Germain. Sono molto contento e felice di aver trovato un'altra famiglia, una realtà da sostenere attraverso l'azione promo-pubblicitaria. Da cosa nasce cosa, se riusciamo ad incrementare con altre attività".

Prende la parola De Laurentiis: "La mia antipatia è una capacità di sintesi che a molti non piace. Ma d'altronde a Napoli ci sono ancora i Borbone. Io vengo dal cinema è ho la capacità di sintesi ed a volte sembro sgarbato perchè devo tagliare corto. In realtà io vi amo tutti. Sono molto incasinato fino a giovedì, ma sono aperto a fare un incontro con voi per parlare di mercato. Ora però voi dovete aiutarmi a valorizzare questo evento a Castel Di Sangro".

A Castel di Sangro arriverà un milione di napoletani, siamo distanti appena un'ora e si muoverà tanta gente.

Il Covid ci ha chiaramente limitato nelle scelte, ma Castel di Sangro ha delle strutture che io ignoravo. C'è un campo di calcio spettacolare, sono rimasto impressionato. Nemmeno al San Paolo abbiamo certe attrezzature".

11.30 - Inizia la conferenza, introdotta da Nicola Lombardo, capo della comunicazione del Napoli. Presenti Aurelio De Laurentiis ed Edo De Laurentiis, oltre al Sindaco di Castel Di Sangro.

Il Napoli presenta il ritiro a Castel di Sangro con una conferenza alle ore 11.30 all’Hotel Britannique. L'inizio sarà fissato il 28 o 29 agosto fino al 9 settembre. A introdurre la partnership, siglata fino al 2025, ci saranno il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Potrete seguire la diretta su Tuttonapoli.