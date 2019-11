RILEGGI LIVE - Roma-Napoli 2-1 (19' Zaniolo, 55' Veretout, 72' Milik): gli azzurri cadono all'Olimpico!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

16.56 - FINE PARTITA!

97' - Milik parte dal calcio di punizione, ma il suo tiro sbatte sulla barriera e finisce in angolo.

95' - CARTELLINO ROSSO PER CETIN! ROMA IN DIECI UOMINI! Da ultimo uomo mette giù Llorente e si becca il rosso diretto.

93' - Fallo tattico di Under: giallo per lui.

91' - ZIELINSKI! Napoli a centimetri dal gol. Zielinski riceve al limite e calcia, ma la sfera finisce a lato.

90' - L'arbitro concede sei minuti di recupero.

88' - Milik commette fallo tattico su Veretout: giallo per lui.

86' - Cartellino giallo per Spinazzola.

83' - Sostituzione per il Napoli: fuori Insigne, dentro Younes.

82' - GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Sugli sviluppi del corner successivo sponda di Smalling per Dzeko, che di testa batte Meret. Ma il bosniaco è in offside.

81' - Sostituzione per la Roma: fuori Zaniolo, dentro Under.

78' - Proteste di Mario Rui dopo un fallo fischiato da Rocchi ai danni del Napoli: ammonito il portoghese.

77' - Sostituzione per la Roma: fuori Kluivert, dentro Perotti.

75' - Palla in area per Zaniolo, che nel corpo a corpo con Mario Rui finisce a terra: per l'arbitro è tutto regolare.

72' - GOOOOOOOOLLLLL! ACCORCIA IL NAPOLI! Lozano guadagna il fondo sulla destra e mette al centro con il cross basso: Cetin buca l'intervento, Milik sul secondo palo spinge in rete!

70' - RICOMINCIA LA PARTITA! Senza che il cronometro sia stato fermato, dopo gli applausi dei tifosi della Roma per eliminare quei cori razzisti, Rocchi fa ricominciare la partita.

68' - PARTITA SOSPESA! Cori razzisti contro Napoli, Rocchi fischia la sospensione della partita dopo un primo annuncio in precedenza da parte dello speaker dell'Olimpico.

65' - Sostituzione per il Napoli: fuori Mertens, dentro Llorente.

62' - Brivido per il Napoli, che rischia di perdere la testa. Sull'errore nel disimpegno, è bravo Manolas nella chiusura in area.

59' - KLUIVERT! TRAVERSA ROMA! Azione bellissima della Roma, che con velocità e tecnica sfugge via al Napoli. Kluivert viene liberato al tiro da fuori, ma spara sulla traversa. Applausi dell'Olimpico.

58' - Sostituzione per il Napoli: fuori Callejon, dentro Lozano.

55' - GOL DELLA ROMA! TRASFORMA VERETOUT! Veretout sceglie l'angolo alla destra di Meret, ma alza la traiettoria rispetto a Kolarov: palla nel sette, il portiere intuisce ma non ci arriva!

54' - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA! Pastore tenta il dribbling in area, poi sul cross c'è il tocco di braccio Mario Rui: Rocchi indica immediatamente il dischetto.

53' - Zaniolo riceve da Pastore, Mario Rui chiude in scivolata e subisce il pestone dell'ex Inter: sarà calcio d'angolo.

51' - Kluivert lavora un buon pallone, ma scivola al momento del tiro: brutta conclusione.

49' - Mario Rui dà un gran pallone a Milik in verticale. Sul controllo è decisivo il disturbo di Cetin.

16.04 - RIPARTITI!

15.50 - Roma in vantaggio all'intervallo contro il Napoli. Dopo il duplice fischio dell'arbitro, il centrocampista giallorosso Jordan Veretout è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo iniziato molto bene, con il gol. Nel secondo tempo dobbiamo restare attenti sul campo perché noi sappiamo che il Napoli è forte, bisogna pressare alti per controllare il Napoli.Serve una squadra compatta, se lasciamo giocare il Napoli la partita diventa difficile".

15.48 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - L'arbitro concede due minuti di recupero.

44' - MERTENS! Lancio per Callejon, che interviene dopo Smalling e fa sponda per Mertens. Tiro di prima del belga, ma la sfera termina alta sopra la traversa.

41' - CHE OCCASIONE PER IL NAPOLI! PALO E TRAVERSA! Cross di Mertens per Milik, che di testa spedisce la palla sulla traversa da due passi. Sul prosieguo dell'azione Zielinski calcia dal limite e manda a sbattere una legnata sul palo. Che sfortuna per gli azzurri!

39' - I ritmi adesso sono un po' più bassi, il Napoli fa girare il pallone alla ricerca di nuovi spazi.

35' - INSIGNE! Altra conclusione da fuori: assist di Milik e tiro del capitano azzurro, ma Pau Lopez è attento sul primo palo.

33' - MILIK! Napoli vicino al pari. Mertens appoggia a Milik, che rientra sul destro ed esplode un destro che si spegne di qualche centimetro sul fondo.

32' - Mario Rui riceve sulla sinistra e vede il movimento di Milik in area, provando a premiarlo: il suo suggerimento però finisce direttamente tra le braccia di Pau Lopez.

30' - INSIGNE! Grandissima conclusione del capitano del Napoli, che dà solo l'illusione ottica del gol: palla sull'esterno della rete, a lato di un soffio.

29' - DI LORENZO! MIRACOLO DI SMALLING! Sugli sviluppi di un piazzato Di Lorenzo colpisce di testa e batte Pau Lopez, ma Smalling in allungo salva sulla linea!

26' - MERET PARA IL RIGORE DI KOLAROV! Il terzino giallorosso sceglie l'angolo alla destra del portiere avversario: Meret intuisce e respinge il pallone!

25' - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA!

22' - Dzeko con lo scavetto appoggia per Pastore, ma Meret esce e anticipa l'argentino.

19' - GOL DELLA ROMA! A SEGNO ZANIOLO! Gran bel lancio di Mancini per Spinazzola, sgusciato alle spalle di Mario Rui. L'ex Juve, dal fondo, appoggia all'indietro per Zaniolo: controllo e sinistro dell'ex Inter, che fredda Meret sul primo palo!

15' -Spinazzola va in percussione, scarica su Zaniolo, che va da Kluivert. Zielinski però ripiega bene e chiude tutto.

13' - Tocco al limite di Insigne per Mertens, il cui tiro viene ribattuto. Sul rimpallo Rocchi ravvisa il fallo del belga su Veretout.

11' - Bella azione della Roma. Mancini dà un pallone favoloso a Pastore, da trequartista. L'argentino in area controlla, ma colpisce male a causa del disturbo di Manolas.

9' - KLUIVERT! Primo squillo della partita con il giropalla e la conclusione da fuori di Kluivert: il suo destro termina di poco fuori.

7' - Gran botta di Callejon dalla lunga distanza: Pau Lopez in due tempi blocca il pallone.

5' - Svarione difensivo di Veretout, che quasi regala una chance al Napoli. Rimedia Pastore mettendo in corner.

4' - Sugli sviluppi del corner successivo, la palla arriva fuori area a Kluivert: tiraccio dell'ex Ajax.

3' - Kolarov fa partire la conclusione da fuori area, ma la sfera viene ribattuta da Callejon.

15.01 - PARTITI!

14.57 - Ingresso in campo per le due squadre.

14.54 - Squadre pronte ad entrare in campo.

14.30 - Edin Dzeko, attaccante della Roma, ad una manciata di minuti dal big match col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Abbiamo parlato subito dopo il match con la Sampdoria, non solo col mister ma anche col direttore. Ci hanno detto che così non andava bene, non avevamo fatto abbastanza per vincere quella partita. Poi siamo cambiati, in meglio, e speriamo di proseguire così. Non so se è una sorpresa essere davanti al Napoli, ma è ancora presto per parlare di queste cose perché c'è tanto da giocare ancora. Oggi c'è il Napoli, sia noi che loro stiamo bene. Speriamo che sia una bella partita, da vincere. Manolas? E' tornato, ho parlato con lui negli ultimi giorni. Sta tornando da un infortunio. Lo conosco bene, mi conosce bene. Speriamo che sarà una bella gara".

14.15 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, dopo il ricorso respinto per la squalifica di Ancelotti e a pochi minuti dalla sfida alla Roma è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Senza il condottiero è sempre difficile, siamo dispiaciuti. Andiamo avanti, ci sarà Davide a guidare la squadra. Quello che abbiamo fatto in questi giorni? La comunicazione esterna è stata di reclamo perché abbiamo subito un torto molto grave, ma all'interno abbiamo cercato di lasciare sereni i ragazzi e pensare appunto di riversare in campo questa cattiveria".

14.00 - Diramate le formazioni ufficiali. Nel Napoli recupera Manolas e quindi si ricompone la difesa con Koulibaly. A centrocampo c'è Zielinski, data l'assenza di Allan per infortunio, mentre in attacco per gli azzurri ci saranno Mertens e Milik. Nella Roma spazio a Mancini a centrocampo. Dal primo minuto anche Pastore dietro Dzeko.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert, Dzeko. A disp. Fuzato, Mirante, Jesus, Perotti, Under, Santon, Florenzi, Antonucci.

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian, Insigne; Mertens, Milik. A disp. Ospina, Karnezis, Llorente, Elmas, Luperto, Maksimovic, Hysaj, Younes, Tonelli, Gaetano.

13.50 - Si va verso Manolas e Mario Rui dal primo minuto e in attacco Mertens-Milik.

13.45 - Ci saranno 500 tifosi nel Settore Ospiti dello stadio Olimpico per la sfida contro la Roma. A riportarlo è Sky Sport, che riferisce come sia stato attuato un piano di sicurezza molto dettagliato per la solita allerta che c'è in tutti i Roma-Napoli.

13.30 - Quale formazione per la sfida alla Roma? Carlo Ancelotti sta sfogliando la margherita per sciogliere gli ultimi nodi. Il primo è quello legato a Manolas, che dopo tre turni di assenza per infortunio dovrebbe farcela a tornare tra i titolari. In attacco dovrebbe esserci Mertens accanto a Milik, in difesa rientra Mario Rui e Insigne verrà confermato sulla corsia mancina davanti al portoghese. Queste le ultime di formazione della sfida che non vedrà Ancelotti tra i protagonist.

Buon pomeriggio cari amici di Tuttonapoli.net e benvenuti alla diretta testuale di Roma-Napoli! Dopo il polverone scatenato dall'arbitraggio di Giacomelli in Napoli-Atalanta, gli azzurri tornano in campo e ripartono da un impegno a dir poco complicato. Si ricomincia da Roma, dallo stadio Olimpico che spesso ha regalato gioie, in un momento alquanto delicato sia per quel che riguarda la classifica che lo status mentale. Il Napoli dovrà reagire da grande squadra, in casa di una squadra che la precede in classifica, senza il suo leader: di poco fa la notizia della conferma della squalifica di Carlo Ancelotti, espulso nel convulso finale di Napoli-Atalanta, che dunque andrà soltanto in tribuna oggi. La Roma di Fonseca ha un punto in più sembra aver trovato le certezze, nella capitale si racconta di una nuova era. Gli ultimi risultati sono tutti in favore dei giallorossi, con il nuovo allenatore che pare aver individuato la quadratura del cerchio. Di fatto, per il Napoli, vincere oggi avrebbe il sapore dell'impresa.