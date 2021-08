RILEGGI LIVE - Sorteggio EL: solita maledizione, il Napoli pesca il Leicester! Meglio da 3a e 4a fascia

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

GRUPPO A: Lione, Rangers, Sparta Praga, Brondby

GRUPPO B: Monaco, Psv, Real Sociedad, Sturm Graz

GRUPPO C: Napoli, Leicester, Spartak Mosca, Legia Varsavia

GRUPPO D: Olympiacos, Eintracht, Fenerbahce, Antwerp

GRUPPO E: Lazio, Lokomotiv, Marsiglia, Galatasaray

GRUPPO F: Braga, Stella Rossa, Ludogorets, Midtjylland

GRUPPO G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros

GRUPPO H: Dinamo Zagabria, Genk, West Ham

12.39 - Completato il girone: ancora una volta Napoli sfortunato, beccando una big come il Leicester nonostante la prima fascia, proprio nell'anno in cui il primo posto porta direttamente agli ottavi, si dovrà battere una delle migliori formazioni inglesi. Scende il livello con lo Spartak Mosca, ma anhce dalla terza fascia non arriva di certo una squadra materasso. Restate su Tuttonapoli.net per ulteriori approfondimenti

12.37 - Il Napoli in quarta fascia pesca il Legia Varsavia.

12.35 - Subito la quarta fascia: il Galatasaray nel girone della Lazio che si complica dopo trerza e quarta fascia

12.33 - Dalla terza fascia arriva lo Spartak Mosca: evitate Marsiglia e Real Sociedad, ma anche qui poteva andare molto meglio

12.32 - Si parte con la terza fascia: il Marsiglia va con la Lazio

12.30 - Per la Lazio c'è la Lokomotiv Mosca

12.26 - Il sorteggio peggiore possibile: il Leicester per il Napoli, puntualmente

12.24 - I Rangers vengono accoppiati al Lione ed il Psv va col Monaco

12.20 - Inizia l'estrazione, le squasre di prima fascia vengono sistemate nei gruppi

12.15 - Gerard Moreno del Villarreal, con 7 gol in 12 partite, è il miglior giocatore della scorsa edizione

12.10 - Presentate anche le squadre ai nastri di partenza, mostrate le immagini della scorsa edizione.

12.00 - Si parte e vengono ricordate le date e le novità del format, con le prime direttamente agli ottavi e le seconde ai sedicesimi con le terze Champions, che vi abbiamo riportato già ieri

11.45 - Tutto pronto per l'inizio della cerimonia che vedrà anche la premiazione del miglior giocatore della competizione della scorsa stagione.

11.30 - I quotidiani in edicola, ma anche tanti tecnici delle squadre di prima fascia, oggi sottolineano l'importanza di evitare il Leicester dalla seconda fascia che andrebbe a 'falsare' il girone come valori. Occhio anche all'altra inglese, il West Ham in terza fascia, a punteggio pieno in Premier e reduce proprio dal successo sul Leicester

11.10 - Il Napoli è la seconda squadra della competizione per ranking, è dunque in prima fascia, ma questo non assicura un girone agevole. Le insidie infatti non mancano: in seconda fascia infatti c'è il Leicester, ma ci sono anche Psv ed Eintracht, mentre in terza ci sono insidie come Marsiglia, West Ham o Real Sociedad e pure dalla quarta fascia non manca una squadra comunque ostica come il Galatasaray.

11.00 - Quest'anno la competizione sale enormemente di livello, con le squadre che da 48 diventeranno solo 32, ma soprattutto con gironi che si preannunciano avvincenti fino all'ultima giornata perché le prime voleranno direttamente agli ottavi per un doppio balzo mentre le seconde dovranno giocare i sedicesimi e peraltro contro le terze dei gironi di Champions League. Sarà corsa fino all'ultimo anche per evitare l'ultimo posto: le terze classificate d'EL infatti 'scenderanno' in Conference League.

PRIMA FASCIA

1 Lione 76.000

2 Napoli 74.000

3 Bayer Leverkusen 57.000

4 Dinamo Zagabria 44.500

5 Lazio 44.000

6 Olympiacos 43.000

7 Monaco 36.000

8 Braga 35.000

SECONDA FASCIA

1 Celtic 34.000

2 Eintracht Francoforte 33.000

3 Stella Rossa 32.500

4 Leicester 32.000

5 Glasgow Rangers 31.250

6 Lokomotiv Mosca 31.000

7 Genk 30.000

8 Psv 29.000

TERZA FASCIA

1 Ludogorets 28.000

2 Marsiglia 28.000

3 West Ham 20.113

4 Real Sociedad 19.571

5 Real Betis 19.571

6 Fenerbahce 19.500

7 Spartak Mosca 18.500

8 Sparta Praga 17.500

QUARTA FASCIA

1 Rapid Vienna 17.000

2 Galatasaray 17.000

3 Midtjylland 13.500

4 Ferencvaros 13.500

5 ​​​​Legia Varsavia 11.000

6 Royal Antwerp 10.500

7 Sturm Graz 7.165

8 Brøndby 7.000

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale del sorteggio della fase a gironi dell'Europa League. Il Napoli quest'oggi conoscerà le sue rivali europee e vi accompagneremo al sorteggio con tutti gli aggiornamenti e successivamente con gli approfondimenti sulle rivali