RILEGGI LIVE - Spalletti: "Basta calcoli, gara fondamentale! Cremonese sa difendersi, stadio deve aiutarci per presentargli il conto della Coppa. Contratto? Un minuscolo dettaglio"

L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti interverrà in conferenza stampa alle ore 15 per presentare la sfida di campionato

Fonte: di Antonio Gaito

Alla vigilia della sfida di campionato contro la Cremonese, l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti alle 15.00 risponderà alle domande della stampa nella sala conferenze del Training Center di Castel Volturno. Su Tuttonapoli.net, come al solito, la diretta testuale della conferenza stampa.

15.05 - Inizia la conferenza stampa

C'è già il pensiero della Champions e se sì come lo gestisce?

"No, ho troppi motivi per pensare a domani e non disperdo attenzioni che ci serviranno durante la partita perché noi non abbiamo ancora dimenticato che la Cremonese ci ha eliminato dalla Coppa Italia ed abbiamo constatato tutte le qualità che hanno".

E' una gara-trappola? E' il momento decisivo per il campionato, da dimostrare la crescita di mentalità.

"Sappiamo la loro forza, noi, l'Inter, la Juve, il Milan... noi abbiamo vinto con largo punteggio, ma il secondo gol è arrivato all'ultimo. Alla Cremonese non sfugge mai la partita, è difficile dargli il colpo del ko, hanno sempre reazione, sanno difendersi e ripartire palla a terra o col gioco lungo con Ciofani che cattura qualsiasi pallone e lo rende giocabile per far salire i compagni. E' una partita fondamentale per noi, come abbiamo detto anche con lo Spezia, anche per autostima, fiducia, tutte le attenzioni sono sulla Cremonese e spero che anche il pubblico riesca a vivere questo momento e sento che aspettano questa partita quindi hanno l'atteggiamento giusto. C'è bisogno del loro sostegno!".

Quando conterà il recupero alto del pallone?

"E' un tema a cui diamo attenzione, soprattutto contro squadre come al Cremonese devi essere bravo a riaggredire subito con cattiveria quando perdi palla, come una molla, persa palla devi andare subito addosso altrimenti ogni secondo che passa sono metri che poi permettono agli avversari di aprire il blocco chiuso e diventa più complicato. Un conto è chiudere due metri, un altro su venti metri e poi se non aggredisci non trovi più la palla".

Cos'è rimasto di quella partita di Coppa Italia?

"Ci siamo rimasti male, per certi versi serviva per far vedere quant'è forte Gaetano, Zerbin, Zedadka che è un calciatore forte, Bereszyński, a qualcuno non ho dato spazio, ad altri un po', serviva per dare spazio ad alcuni, per un completamento di lavoro, per esperienza, abbiamo una rosa che se la può permettere la partita in più quando stanno tutti bene come ora. Anche il viaggio, il ritiro, la valigia diventa a livello mentale una fatica in più, ma se avessi avuto l'occasione poteva servirci ed invece non c'è più e ci sono girate le scatole. Domani c'è da metterci anche questo sul conto da presentargli, che ci sono girate le scatole!"

La pazienza dei primi tempi di La Spezia e Salerno può andare bene?

"L'atteggiamento è stato giusto, ma prima si direzionano e meno ansia ti subentra nello sviluppo. Quando mancano i minuti, aumenta la cattiveria, ma ti subentra anche tensione o nervosismo, mi aspetto quella roba lì perché c'è stata attenzione, velocità, qualità, qualche gioco nello stretto in più, qualche verticalizzazione in più servirebbe, ma sono state gestite bene".

Sul futuro ragiona di anno in anno, con lo Scudetto cambia? Avrebbe voglia di un contratto lungo?

"Il mio contratto è un minuscolo dettaglio all'interno di una grande occasione, poi se vogliamo crearci problemi da soli allora parliamo del contratto mio, suo, dei giocatori. Sono discorsi per creare problemi".