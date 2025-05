"Questa volta non posso andare dove va lui": per La Verità frase di Oriali è indizio su Conte-Juve

"Questa volta non posso andare dove va lui". Secondo quanto riportato da La Verità, sarebbe questa la frase pronunciata da Gabriele Oriali, storico braccio destro di Antonio Conte, a confidare ad alcuni amici tra Milano e Coverciano un possibile punto di rottura con l’allenatore salentino. Da sempre uomo di fiducia dell’ex ct, Oriali lo ha seguito in Nazionale, all’Inter e più recentemente anche al Napoli, rappresentando un tassello imprescindibile nel suo staff.

Tuttavia, c’è un’eccezione che incrina questa fedeltà assoluta: la Juventus. L’ipotesi di un ritorno di Conte a Torino accende i sogni dei tifosi bianconeri e alimenta le paure dei partenopei, ma per Oriali rappresenterebbe una linea invalicabile. La Verità sottolinea come la figura dell’ex mediano sia da sempre legata in modo viscerale al mondo nerazzurro, sia da calciatore che da dirigente. Un simbolo dell’Inter da oltre quarant’anni, inviso alla tifoseria juventina, al punto da rendere impensabile una sua presenza accanto a Conte sulla panchina della Vecchia Signora.