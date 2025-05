Infortunio Lobotka, che tegola: rischio stagione finita per lo slovacco

Napoli-Genoa è durata appena 12 minuti per Stanislav Lobotka. Lo slovacco, che aveva recuperato in extremis ed era stato lanciato subito da titolare, si è infortunato nuovamente alla caviglia. Oggi il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato trauma contusivo/distorsivo alla caviglia destra.

I tempi di recupero non sono ancora noti, ma l’ex Celta Vigo rischia concretamente di aver concluso anzitempo la stagione. Salterà sicuramente la partita di Parma, ma proverà a esserci per l'ultima di campionato contro il Cagliari. Una tegola pesantissima per il Napoli in una fase cruciale della stagione e in piena lotta scudetto.